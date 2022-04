Wie eine Zukunft ohne Passwörter aussehen würde, wenn sie passieren könnte

Die Verwaltung Ihrer Online-Passwörter kann eine lästige Pflicht sein.

Erstellen Sie die Art von langen und komplizierten Passwörtern, die Cyber-Diebe besser abschrecken – speziell für Dutzende verschiedener Online-Konten – kann langweilig sein. Aber es ist notwendig, angesichts der Registrationsnummer von Datenschutzverletzungen in den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr.

Deshalb ist es so verlockend, von einer Zukunft zu träumen, in der niemand ständig Passwörter online aktualisieren und ändern muss, um Hackern einen Schritt voraus zu sein und die Datensicherheit zu gewährleisten. Hier ist die gute Nachricht: einige der die größten Namen in der Technologie sagen bereits, dass der Traum vom passwortlosen Internet wahr wird. Apple, Google und Microsoft gehören zu denen, die versuchen, eine Vorreiterrolle einzunehmen.

In dieser hoffnungsvollen Zukunft müssen Sie immer noch Ihre Identität nachweisen, um auf Ihre Konten und Informationen zugreifen zu können. Aber zumindest müssten Sie sich nicht endlose Folgen von acht Zeichen (oder mehr) einzigartigen Passwörtern merken, oder?

Nun, vielleicht nicht ganz. Die Antwort ist noch etwas kompliziert.