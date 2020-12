WhatsApp ist eine brutale Änderung der Planung – diejenigen, die nicht einverstanden sind gekickt

WhatsApp bereitet eine Änderung – die von den Nutzern akzeptiert werden muss, sonst werden sie nicht mehr in der Lage sein, Messenger zu nutzen.

Wie bringt Messenger-Dienst Innovationen und Informationen am besten für den Mann?

Innovationen und Informationen am besten für den Mann? WhatsApp * bisher informiert nur seine Nutzer darüber in der Soziale Netzwerke und in einem Blog .

bisher informiert nur seine Nutzer darüber in der und in einem . Das InformationsleckDie Gruppe würde nun wie folgt stopfen, die entsteht – und das hat seinen Preis.

Dublin – Es ist eine kleine, aber entscheidende Änderung, die jetzt ist auf WhatsApp Benutzer * sollte kommen. Bereits in den letzten Wochen können Sie einige Neuerungen im beliebten sehen Messenger-App beobachten – Technologie-Experten denke, diese wirklich nützlich und längst überfällig sind, da sie die Dienste der Verbesserung App – vor allem im Vergleich zu dem oft etwas progressivere Wettbewerb – enorm. so hatte WhatsApp vor ein paar Tagen ein wenig mehr Hintergrundbilder für Chats zur Verfügung gestellt, die nun auf verschiedene Arten von Chat verwendet werden, um Chat.

Erst kürzlich wurde die Option für auslaufende Nachrichten Sowie eine praktische Funktion, die der Benutzer eingeführt Mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen kann. Die Gruppe zur Verfügung gestellten Informationen über diese Twitter. jetzt plant WhatsApp offenbar ein neuer Coup * – das Messenger-Dienst will ab sofort in direktem Kontakt mit seinen Nutzern sein auf und der Lage sein, sie Nachrichten zu senden. Digitale Mail mit der Absender WhatsApp wird daher in dem News-Feed in der Zukunft zu finden.

Wir haben es einfach gemacht, Elemente zu überprüfen, in großen Mengen zu löschen und Speicherplatz freizugeben. Dieses neue Speicherverwaltungstool finden Sie unter Einstellungen> Speicher und Daten> Speicher verwalten. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr – WhatsApp Inc. (@WhatsApp) 3. November 2020

WhatsApp auch Nachrichten selbst in der Zukunft schicken

Die hatte neue Funktionen und Änderungen Messenger-DienstMit Sitz in der irischen Dublin so weit ist entweder über seine eigenen Blog, Die sozialen Netzwerke oder über Youtube Videos angekündigt. Das ist das Ende der es jetzt – oder WhatsApp * vielmehr erstreckt sie ihm sein Mundstück. WABetaInfo gemäß Benutzer der App über Innovationen in der Anwendung direkt in Zukunft informiert werden – zumindest, dass der Plan ist. Ein Update bringt wahrscheinlich die Neuheit mit sich: In der Messenger-App wird es ein separater Bereich sein, um zu zeigen, WhatsApp bietet eine neue Funktion.

an vielen WhatsApp Benutzer wenn die Innovationen einfach durch regelmäßig passieren, würden Sie bei der Suche müssen Information „Get“ sehr speziell, zum Beispiel durch das Bloggen wie WABetaInfo hat besucht. Mit etwas Glück wird es schnappen Technologie Laie sonst oft mehr Nachrichten über Innovationen online. Mit der neuen Funktion, die WhatsApp Jetzt will das vorstellen Informationsleck schließlich gehören der Vergangenheit an. Eine solche direkte ein Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem Unternehmen hinter dem Bote hat noch nie zuvor gegeben hat. Halten wie das IT-Experten Gerade diese geplante Innovation macht absolut Sinn, da wirklich jeder tut Verbraucher Kann erreicht werden.

WhatsApp erwartet aktive Zustimmung Benutzer

Aber der Plan hat einen Haken – und das zu einem Stolperstein für die neuen sein könnte Kommunikationskonzept werden. Um die praktische Funktion implementiert werden kann, muss der Benutzer die neuen verwenden, Nutzungsbedingungen zustimmen. Und diese Möglichkeit, aktive Zustimmung hat ein Verfallsdatum:: WABetaInfo Nach der Änderung tritt auf 8. Februar 2021 in Kraft – und jeder, der auf die neuen Nutzungsbedingungen nicht durch dann vereinbart können WhatsApp nicht mehr verwenden.

Ab heute WhatsApp können In-App-Mitteilungen an ihre Benutzer senden.

Wer weiß, was sie gehen, ankündigen zu können! 😁 Hinweis: Ich meine keine Werbung, sondern wahrscheinlich Ankündigungen zu Funktionen, Änderungen, Nachrichten, Informationen und Ähnlichem. – WABetaInfo (@WABetaInfo) 2. Dezember 2020

Mehr Transparenz und zugängliche Informationen kommen zu einem Preis. Die beliebtesten nahm einen solch drastischen Schritt Messenger-Dienst nie vor den Deutschen. Das Nutzungsbedingungen nur hat gestimmt einmal für die Installation von WhatsApp zu. Man mußte dort ein Häkchen setzen. Alle anderen Änderungen in den Bestimmungen wurden von jetzt an „passiv“ durch die akzeptierte App Verwendung es einfach weiter. So ist die geplante Änderung ist so bedeutend, dass WhatsApp will die „aktiven OK“ seine Nutzer sichern. (Cos) * tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.

