WhatsApp: Geniale versteckte Funktion – wenn Sie sie einmal entdeckt haben, können Sie nicht mehr darauf verzichten

verbirgt eine geniale Funktion, die nicht jeder kennt. EIN Wichtige Mitteilung in Eins Plaudern kann als Favorit markiert und blitzschnell wiedergefunden werden.

München – WhatsApp ist gut für verschiedene Arten der Kommunikation: für die Diskussion wichtiger Themen und verbindlicher Termine sowie für lange Chats. Es wird schwierig, wenn beide gemischt. Wenn Sie in einem Chat eine wirklich wichtige Information erhalten, die dann durch einen Stapel anderer Nachrichten ersetzt wird. Weil Sie sich nur unterhalten oder über ein Spiel des FC Bayern sprechen.

Was nicht nur in privaten Nachrichten, sondern vor allem in leicht passieren kann Gruppenwo die virtuelle Zunge noch lockerer sitzt. Sie scrollen also Tage oder Wochen später durch den Chat zurück und denken: Wann habe ich die wirklich wichtige Nachricht wieder erhalten?

Ein typisches Beispiel: Sie vereinbaren einen Termin und chatten dann weiter – aber Sie haben das Datum / den Treffpunkt vergessen, bis Sie es brauchen. © Screenshot

Unser Bildschirmfoto dient als Beispiel: Ein wichtiger Termin wird durch zahlreiche andere Meldungen unterdrückt. Wann war das? Begriff? Sie möchten auch keine Fragen stellen.

WhatsApp mit einer ausgeklügelten Funktion: Markieren Sie die Nachricht als Favorit

Zum Glück hat WhatsApp eine gut versteckte Funktiondas weiß nicht jeder. Aber wenn Sie es einmal entdeckt haben, können Sie nicht mehr darauf verzichten: Markieren Sie einzelne Nachrichten als Favoriten!

Markieren Sie einzelne Nachrichten als Favoriten: Tippen und halten Sie sie und wählen Sie dann den Stern aus – und Sie werden sie immer leicht finden.

So funktioniert es: Wenn Sie eine wichtige Nachricht erhalten haben, die Sie später schnell wiederfinden möchten, Halten Sie es lange mit dem Finger gedrückt (entweder iOs ebenso gut wie Android). Ein Menü mit der Option zum Hinzufügen der Nachricht als Favorit wird angezeigt Stern markieren.

Die Funktion “Mit Stern markieren” ist hier ausgeblendet. © Screenshot

WhatsApp: Als Favoriten markierte Nachrichten werden im Kontakt gespeichert

Wenn Sie dann nach Tagen oder Wochen den Chat mit der Person oder Gruppe öffnen, klicken Sie oben auf die Namensleiste. Dort finden Sie den Punkt “Mit einem Stern markiert“. Wo alle Nachrichten, die Sie als Favoriten für diesen Kontakt oder diese Gruppe markiert haben, ausgeblendet sind.

Perfekt für alle mit schlechtem Gedächtnis: Die Liste der markierten Nachrichten eines Kontakts. © Screenshot

Es ist nicht möglich, wichtige Nachrichten so schnell auf andere Weise zu finden – und nachdem Sie einen wichtigen Termin vereinbart haben, können Sie den FC Bayern auch ohne Einschränkung diskutieren oder lustige GIFs austauschen. (lin)

