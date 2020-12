Jogi Löw: DFB-Präsident hat um Rücktritt gebeten – Nationaltrainer mit hartem Gegenangriff

Joachim Löw wird immer noch angegriffen. Der DFB hat nun angekündigt, dass der Nationaltrainer bleiben wird – obwohl Präsident Fritz Keller offenbar zurücktreten wollte.

Was kommt als nächstes mit dem Nationaltrainer? Joachim Löw ?

? Der DFB hat seine Entscheidung getroffen.

Präsident Fritz Keller soll dreimal mit einem Rücktrittsvorschlag gesprengt worden sein.

Frankfurt – Heißer Winter beim DFB: Die Diskussionen waren nie zu Ende Nationaltrainer Joachim Löw größer. Es ist jetzt klar, dass der Weltmeister von 2014 im Amt bleiben wird. Dies wurde in einer kleineren Gruppe vor dem großen Krisengipfel am 4. Dezember beschlossen.

Das DFB kündigte am Montag an: „Der seit März 2019 eingeschlagene Weg zur Erneuerung des Nationalmannschaft Mit Nationaltrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortgesetzt werden “. Hätten Präsident Fritz Keller anscheinend zunächst andere Pläne.

Nach Bild-Informationen versuchte Keller dreimal Niedrig eines Rücktritts nach dem Europameisterschaft 2021 überzeugen! Anscheinend stieß er auf taube Ohren.

Joachim Löw: Nationaltrainer mit Rücktritt nach der EM 2021? DFB-Präsident Fritz Keller hatte einen Plan

Laut Bild sollte Keller Mit Niedrig habe angerufen. Die entsprechende Frage: “Können Sie sich vorstellen, nach der EM Schluss zu machen?” Niedrig dann geschnappt: Nein.

Auch bei seinem zweiten Versuch Keller kein Glück: mit dem kleinen Gipfel Niedrig, Die Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters sowie der Schatzmeister Stephan Osnabrügge, das Thema der Verträge wurde erneut angesprochen. Niedrig soll sein Unverständnis in einem “sehr energischen, dominanten und selbstbewussten Ton” darüber zum Ausdruck gebracht haben, dass seine Person jetzt zur Debatte steht. Er verwies auf seine Erfolge in den letzten Jahren.

DFB-Theater um Joachim Löw: Präsident Fritz Keller wollte nach dem harten EM-Nationaltrainer zurücktreten

Und Nummer drei: Sollte in Löws Abwesenheit sein Keller haben ihre Gedanken wieder ausgedrückt. Aber auch in DFB-Präsidium sollte er keine Unterstützung erhalten. Eine Trennung nach der EM 2021 – und diese Entscheidung jetzt bekannt geben? Koch, Peters und Osnabrugge glaubten angeblich nicht an diesen Plan. Der Zeitpunkt der Ankündigung ist jetzt, sechs Monate vor dem Euro, zu früh.

Löws Vertrag läuft bis 2022. Auch der Nationaltrainer will dies erfüllen. Eine vorzeitige Trennung? Löw entscheidet sich offensichtlich ganz alleine dafür. (akl)

