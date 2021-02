Wer macht Đoković den Thron streitig?

Grundsätzlich sitzt Novak Đoković gut auf dem Thron als Nummer eins in der Weltrangliste der ATP. Mit 17 Siegen bei Grand-Slam-Turnieren gehört er ohnehin zu den erfolgreichsten Spielern überhaupt und hat sogar noch die Chance, Roger Federer und Rafael Nadal zu überholen, die mit je 20 Erfolgen in dieser Statistik ganz oben stehen. In der aktuellen Weltrangliste stehen seine ersten Widersacher 2000 Punkte und mehr hinter ihm. Es müsste also einer von ihnen eines der Grand-Slam-Turniere gewinnen und Đoković gleichzeitig früh ausscheiden, um den Umschwung herbeizuführen.

Nadal und Federer sind immer noch da

Als Erstes denkt man beim Umschwung vielleicht an die alte Garde. Rafael Nadal auf Platz zwei und Roger Federer auf Platz fünf der Weltrangliste sind immer noch in der Lage, Großes zu leisten. Dass Federer nach längerer Absenz noch zweimal die Australian Open gewinnen würde, hätten wohl wenige gedacht. Und Nadals Stärke auf Sandplätzen ist seit vielen Jahren bekannt.

Quelle: Pexels

Sowohl Federer, als auch Nadal sind in der Vergangenheit allerdings immer wieder abgeschrieben worden. Federer hat immer mehr mit Verletzungen zu kämpfen, kuriert diese dann aber auch gründlich aus. Vor allem die spektakuläre Rückkehr auf die Tour in Australien 2017 ist in dieser Hinsicht in bester Erinnerung geblieben. Ein Jahr später schaffte er es sogar wieder zurück an die Spitze der Weltrangliste. Nadals kraftaufwändiger Spielstil auf Sand hingegen macht ihm auf den härteren Indoor-Belägen immer wieder zu schaffen, weswegen er in den letzten Jahren seinen Kalender voll auf die Sandplatzturniere ausgerichtet hat.

Kandidaten für die Nachfolge – Thiem und Medvedev

Zwischen Nadal und Federer sind mit Dominic Thiem und Daniil Medvedev zwei Spieler klassiert, denen man durchaus die Nachfolge von Đoković zutrauen kann. Thiem schaffte es 2020 als erster Österreicher, eines der vier Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Im Finale der US Open besiegte er den Deutschen Alexander Zverev in fünf spannenden Sätzen. Medvedevs größter Erfolg auf dieser Stufe ist ein Halbfinaleinzug 2019, ebenfalls beim US Open. Er verlor das Halbfinale dann allerdings gegen Rafael Nadal, in fünf Sätzen.

Quelle: Pexels

Der Favorit für die Nummer 1 am Ende der Australian Open ist immer noch Đoković. Noch zeichnet sich laut den Experten für Tennis-Wetten keine große Wende ab. Die Quote dafür, dass Novak Đoković die Australian Open an der Spitze abschließen wird, liegt am 9. Februar 2021 bei 2,10. Auf den Plätzen dahinter liegen Daniil Medvedev mit 4,75, Dominic Thiem mit 7,00 sowie Rafael Nadal mit 8,50. Es bleibt also trotzdem spannend zu sehen, wer am Ende das Spiel in Australien und den anderen Ländern für sich entscheiden wird.

Noch ein wenig weiter hinten warten noch einmal zwei interessante Kandidaten auf ihre Chancen, richtig durchzustarten. Der Grieche Stefanos Tsitsipas hat auf jeden Fall das Potenzial, um es noch weiter nach vorne zu schaffen. Alexander Zverev auf Platz sieben hat sogar Erfahrung mit höheren Ranglistenpositionen. Im November 2017 hatte er es kurzzeitig sogar bis auf den dritten Platz in der Weltrangliste geschafft. Tsitsipas’ beste Platzierung in der ATP-Rangliste war der fünfte Platz, den er erstmals im August 2019 erreichte.