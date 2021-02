Tablets für Senioren: Darum lohnt sich der Kauf!

Quelle: Unsplash

Während Millennials mit Computer und Smartphone aufgewachsen sind, fällt es Babyboomern manchmal gar nicht so einfach, sich in die technischen Details neuer Geräte einzufinden. Die Umstellung ist aber kaum noch zu vermeiden, denn Smartphones sind mittlerweile ein essenzieller Teil des Alltags und es gibt zahlreiche Tätigkeiten, die man heute online abwickelt. Dabei kann es sich lohnen, ein Tablet zu besorgen, denn darauf funktionieren dieselben Apps und Anwendungen – allerdings auf einem großen Bildschirm. Wir stellen die besten Tablets für Senioren vor!

Multifunktional: Das Tablet

Tablets waren vor wenigen Jahren noch der letzte Schrei, mittlerweile sind sie wieder etwas untergegangen. Das liegt mitunter daran, dass Smartphones immer leistungsstärker werden und viele Käufer keine Notwendigkeit für Tablets mehr sehen. Einen stärkeren Einsatz der größeren mobilen Geräte sieht man jedoch im Handel und der Gastronomie. Hier werden Tablets nämlich immer öfter als Kassensysteme eingesetzt und lösen alte, komplizierte Registrierkassen ab. Mit dem Tablet können sowohl Bestellungen aufgenommen, als auch Abrechnungen gemacht werden – und vieles mehr! Aber auch für die ältere Generation lohnt sich der Kauf eines Tablets immer noch. Der größere Bildschirm macht viele Tätigkeiten leichter, dazu gibt es dieselben Apps wie auf dem Smartphone. Wer z. B. Online-Banking, E-Mails und Co. auf mobilen Geräten nutzen möchte, mit der kleinen Tastatur am Bildschirm jedoch nicht gut zurechtkommt, wird sich über die angenehmen Maße eines Tablets besonders freuen. Dazu ist die Nutzung extrem einfach. Die besten Geräte für Senioren haben wir übrigens auch bereit!

Quelle: Unsplash

Tablets mit allem, was man braucht

Für die ältere Generation gibt es einige Details beim Kauf zu bedenken. So sollte das mobile Gerät ihrer Wahl eine Zoomfunktion haben, mit der Bereiche am Bildschirm noch weiter vergrößert werden können. Wer mit dem Touchdisplay Probleme hat, kann natürlich auch auf ein Modell mit einem Stylus zurückgreifen, das sich besonders einfach bedienen lässt. Damit können virtuell sogar Dokumente unterzeichnet und verschickt werden. Ein Tablet für jedes Alter ist das Apple iPad Air, das mit einer Bildschirmdiagonale von 10,9 Zoll und einem gestochen scharfen Retina Display überzeugt. Das Besondere an den Air Tablets von Apple? Sie sind federleicht trotz ihrer Größe. Dazu verfügt das neue iPad Air nicht nur über einen Stylus für das Touchdisplay, sondern auch eine eigene Tastatur, mit dem es zu einem hervorragenden Ersatz für einen Laptop wird. Eine deutlich günstigere Variante finden Käufer im Amazon Fire HD 10, das derzeit mit etwa 190 € besonders erschwinglich ist. Auf dem 10,1-Zoll-Display ist genügend Platz zum Lesen, Fernsehen und Erledigen von verschiedenen Tätigkeiten. Natürlich kann man sich darauf auch der Sprachsteuerung Alexa helfen lassen. Wer sein Tablet immer und überall mit dabei haben möchte, der setzt am besten auf das Samsung Galaxy Tab Active2. Mit einem 8-Zoll-Bildschirm ist es etwas kleiner und passt in jede Tasche, dazu hat es ein robustes Gehäuse für die Outdoor-Nutzung. Selbst wenn das Tablet einmal herunterfällt, geht es nicht leicht kaputt und bleibt damit auch in ungeschickten Händen heil.

Tablets sind eine hervorragende Alternative zu Smartphones für jene, denen der kleine Bildschirm einfach nicht ausreicht. Auf unseren empfohlenen Tablets ist genügend Platz, um all die mobilen Anwendungen zu nutzen, die unseren Alltag erleichtern und heute nicht mehr wegzudenken wären.