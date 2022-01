GUILLERMO del Toros und Mark Gustafsons kommender Stop-Motion-Musical-Fantasy-Animationsfilm „Pinocchio“ basiert auf Gris Grimlys Konzeption seiner 2002er Version von Carlo Collodis italienischem Märchen „Die Abenteuer des Pinocchio“ von 1883.

del Toro gibt sein Regiedebüt mit diesem Netlfix-Animationsfilm mit Starbesetzung.

11 Netflix veröffentlichte am 24. Januar 2022 seinen ersten Teaser für Pinocchio.

Wer gehört zur Besetzung von Pinocchio?

Gregor Mann

Newcomer Gregory Mann wird die Titelrolle des Pinocchio im gleichnamigen Film verkörpern.

Mann ist auch bekannt für seine Rollen in The Guernsey Literary und Potato Peel Pie Society sowie im Film Victoria aus dem Jahr 2019.

Am meisten gelesen in Unterhaltung

David Bradley

11 Bradley wird in dem Film Geppetto spielen Bildnachweis: Getty Images

David Bradley, geboren am 17. April 1942 in York, ist ein englischer Schauspieler, der die Rolle des Geppetto spielen wird.

Er ist am besten für seine Rollen als Argus Filch in der bekannt Harry Potter Filme, Walder Frey in Game of Thrones, Abraham Setrakian in The Strain und Merlin in der Netflix-Animationsserie Tales of Arcadia, für die er einen Annie Award als herausragender Synchronsprecher in einer Fernsehserie gewann.

Er ist auch ein bekannter Bühnenschauspieler, der einen Laurence Olivier Award für seine Leistung in einer Produktion von gewonnen hat König Lear.

Ewan McGregor

11 McGregor wird in dem Film die Rolle des Cricket spielen Bildnachweis: Getty Images – Getty

Ewan McGregor, geboren am 31. März 1971, ist ein schottisch Schauspieler, der in einer Vielzahl von Filmen und Musicals aufgetreten ist.

1993 gab er sein professionelles Debüt als Hauptdarsteller in der britischen Channel-4-Serie „Lipstick on Your Collar“.

Er ist auch bekannt für seine Rollen als heroinsüchtiger Mark Renton in Trainspotting und T2 Trainspotting, Obi-Wan Kenobi in the Krieg der Sterne die Prequel-Trilogie und die Disney+-Serie Obi-Wan Kenobi, der Dichter Christian im Musicalfilm Moulin Rouge!, der SPC John Grimes in Black Hawk Down, der junge Edward Bloom in Big Fish, Rodney Copperbottom in Robots, der Camerlengo-Vater Patrick McKenna bei Engeln.

McGregor wird Cricket in Pinocchio spielen.

Fin Wolfhard

11 Wolfhard wird in dem Film die Rolle des Candlewick spielen Bildnachweis: Getty Images – Getty

Finn Wolfhard ist ein kanadischer Schauspieler und Sänger, der am 23. Dezember 2002 geboren wurde und Candlewick in Pinocchio spielen wird.

Seine Rolle als Mike Wheeler in der Netflix-Serie Stranger Things brachte ihm einen Screen Actors Guild Award für herausragende Leistungen eines Ensembles in einer Dramaserie ein, eine von drei Nominierungen, für die er nominiert wurde.

Er ist auch bekannt für seine Rollen als Richie Tozier in Stephen Kings Horrorbuch It und seiner Fortsetzung. Es: Kapitel 2, Boris Pavlikovsky im Dramafilm The Stieglitz, die Stimme von Pugsley Addams in The Addams Family und Trevor im mysteriösen Thriller Ghostbusters: Afterlife.

Mit dem Comedy-Kurzfilm Night Shifts gab Wolfhard sein Regiedebüt.

Er ist derzeit Mitglied von The Aubreys und war Leadsänger und Gitarrist der Rockband Calpurnia.

Cate Blanchett

11 Blanchett wird in Pinocchio den Affen Sprezzatura spielen Bildnachweis: Getty Images – Getty

Geboren am 14. Mai 1969 in Australien, Cate Blanchett wird Sprezzatura den Affen in Pinocchio spielen.

Blanchett begann ihre Schauspielkarriere auf der australischen Bühne nach ihrem Abschluss am National Institute of Dramatic Art mit Rollen in Electra im Jahr 1992 und Hamlet im Jahr 1994.

Weltweite Bekanntheit erlangte sie als Elizabeth I. im Dramafilm Elizabeth, für den sie ihren ersten von sieben Filmen verdiente Oscar Nominierungen und gewann die Goldener Globus und BAFTA Award für die beste Schauspielerin.

Für ihre Darstellung der Katharine Hepburn in Martin Scorseses „Aviator“ gewann sie den Oscar als beste Nebendarstellerin.

Der Herr der Ringe und Der Hobbit-Trilogien sowie Der seltsame Fall des Benjamin Button, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Cinderella, Thor: Ragnarök, und Ocean’s 8 gehören zu ihren Filmen, in denen sie aufgetreten ist.

John Turturro

11 Turturo wird in dem Film die Rolle von Master Cherry spielen Bildnachweis: Getty Images

John Turturro, geboren am 28. Februar 1957, ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Autor. wir, der Master Cherry spielen wird.

Seine Beiträge zur Independent-Filmbewegung sind bekannt und er hat in über sechzig Spielfilmen mitgewirkt und bei mehreren Gelegenheiten mit den Coen-Brüdern, Adam Sandler und Spike Lee zusammengearbeitet.

Turturros populärer Durchbruch gelang ihm mit Lees Do the Right Thing und Miller’s Crossing von den Coen Brothers und Barton Fink, für den er bei den Filmfestspielen von Cannes als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Herb Stempel in der Quiz Show, Jesus Quintana in The Big Lebowski und The Jesus Rolls gehörten zu seinen späteren Rollen.

Ron Perlmann

11 Perlman wird in dem Film Mangiafuoco spielen Bildnachweis: Getty Images – Getty

Ron Perlman ist ein amerikanischer Schauspieler, der Mangiafuoco in Pinocchio spielen wird.

Bemerkenswerte Rollen umfassen Amoukar in Quest for Fire, Salvatore in The Name of the Rose, Vincent in der Fernsehserie Beauty and the Beast, für die er einen Golden Globe gewann, One in The City of Lost Children, Johner in Alien Resurrection, Hellboy in Hellboy und Hellboy II: The Golden Army, Clay Morrow in der Fernsehserie Sons of Anarchy und Nino in Drive.

Tim Blake Nelson

11 Nelson wird in dem Film The Little Man spielen Bildnachweis: Getty Images

Tim Blake Nelson, geboren am 11. Mai 1964, ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Autor.

Delmar O’Donnell in O Brother, Where Art Thou?, Dr. Pendanski in Holes, Daniel „Danny“ Dalton Jr. in Syriana, Dr. Samuel Sterns in The Incredible Hulk, Richard Schell in Lincoln, Buster Scruggs in The Ballad of Buster Scruggs und Wade Tillman in HBOs Watchmen gehört zu seinen bemerkenswerten Rollen.

Er wird The Little Man von Pinocchio spielen.

Gorman verbrennen

11 Gorman wird Carabiniere in Pinocchio spielen Bildnachweis: Getty Images

Burn Gorman ist ein englischer Schauspieler und Musiker, der am 1. September 1974 geboren wurde.

Er spielte Owen Harper in der BBC-Serie Torchwood, Phillip Stryver in The Dark Knight Rises, Karl Tanner in HBOs Game of Thrones, Hermann Gottlieb in Pacific Rim und Pacific Rim: Uprising und Major Edmund Hewlett in AMC’s Turn: Washington’s Spies.

In der ersten Staffel von Amazonas Drama The Man in the High Castle spielte Gorman The Marshal.

Gorman wird den Schützen in Pinocchio spielen.

Christoph Walz

11 Waltz wird in dem Film The Fox spielen Bildnachweis: Getty Images

Christoph Waltz ist ein österreichisch-deutscher Schauspieler, geboren am 4. Oktober 1956.

Er hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter zwei Oscars, zwei British Academy Film Awards, zwei Screen Actors Guild Awards und zwei Golden Globes.

Seit 2009 ist er der aktivste in den Vereinigten Staaten.

Waltz gab 2009 sein US-Debüt als SS-Kommandeur Hans Landa in Quentin Tarantinos Bild „Inglourious Basterds“.

2012 arbeitete er erneut mit Tarantino zusammen, als Kopfgeldjäger King Schultz in Django Unchained.

Er gewann einen Academy Award, einen BAFTA Award und einen Golden Globe Award als bester Nebendarsteller für jede Aufführung.

Waltz wird The Fox in Pinocchio spielen.

Tilda Swinton

11 Swinton wird in dem Film die türkishaarige Fee spielen Bildnachweis: Getty Images – Getty

Tilda Swinton ist eine britische Schauspielerin, die am 5. November 1960 geboren wurde.

Sie hat mehrere Auszeichnungen für ihre Arbeit in Independent- und Mainstream-Filmen gewonnen, darunter einen Academy Award und einen British Academy Film Award, sowie Nominierungen für drei Golden Globe Awards und fünf Screen Actors Guild Awards.

Swinton erhielt den British Academy Scotland Award als beste Hauptdarstellerin für den Film Young Adam.

Sie ist auch für ihre Rolle in We Need to Talk About Kevin, einem Psychothriller, bekannt.

Swinton trat auch als Weiße Hexe in Die Chroniken von Narnia und der Ältere in den auf Marvel Cinematic Universe.

Sie wird die türkishaarige Fee in Pinocchio spielen.