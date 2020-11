Wendler entschuldigt sich und kündigt seine Rückkehr an – RTL nimmt ihn nicht ernst

Bild: Screenshot instagram.com/wendler.michael

Wendler entschuldigt sich bei RTL und kündigt die Rückkehr an – der Sender lehnt ihn ab

Letzte Woche meldete sich Michael Wendler mit einem Foto bei Instagram und kündigte gleichzeitig in seiner Geschichte an, dass er am 3. November zurück sein würde. Wie soll dieses Comeback aussehen? Unklar. Einige erwarteten neue Verschwörungserzählungen, andere mit neuer Musik und die nächste mit einer Trendwende. Und in der Tat: Wendler will sich vom Rückzug zurückziehen – zumindest auf einer Ebene.

In seinem Video, das am 3. November, dem Tag der US-Wahlen, auf Instagram veröffentlicht wurde, sprach Wendler (übrigens in Trump-Rot gekleidet) über den Tag der Wahl und den vorherrschenden euphorischen “Optimismus”, den er für Trump hält schulde es. Er glaubt, dass das, was in den Medien über Joe Biden und seine Familie in den letzten Tagen diskutiert wurde, Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben wird. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was die Fans wirklich interessieren. Und so kommt Wendler nach seiner kurzen Analyse seiner Entscheidungen umgehend auf das, was wirklich wichtig ist: seine Zukunft.

Michael Wendler: “Ich bin kein Aluminiumhutträger”

Wendler gibt zu seinem damaligen Video zu: “Mir ist aufgefallen, dass das, was ich gepostet habe, wahrscheinlich nicht richtig wahrgenommen wurde.” Es ist absurd, was er in den deutschen Medien über sich selbst lesen muss, fährt er fort und schwächt auch die Corona-Aussagen, die er bisher gemacht hat. Oder zumindest versuchen: “Ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker oder Korona-Leugner. […] Das Virus ist da, es gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ich werde es übrigens nicht leugnen, ich habe es nie getan. Aber Sie können mich definitiv einen Corona-Realisten oder einen Corona-Skeptiker nennen. Aber auf jeden Fall bin ich kein Aluminiumhutträger oder Verschwörungstheoretiker. “”

Halbherzig? Was steckt wirklich hinter der Wendler-Entschuldigung bei RTL?

Viele Verschwörungsmythen bezeichnen sich jedoch als Realisten. Es muss daher festgestellt werden, dass die Aussagen, die er zuletzt gemacht hat, überhaupt nicht der Realität entsprechen, sondern lediglich Verschwörungserzählungen sind.

Wendler nimmt Laura in Schutz

Was ihn jedoch am meisten störte, war die Art und Weise, wie seine Frau in dieser Zeit behandelt wurde. Sie haben fast alle Ihre Werbepartner verloren – als Selbständiger natürlich tödlich. Er macht einen gewagten Vergleich: “Wenn der Mann eine Bank ausgeraubt hat, muss die Frau auch nicht ins Gefängnis?”

Er konnte nicht verstehen, warum sich die Unternehmen abwandten, weil Laura nicht so dachte wie er. Sie ist eine “unabhängige Person”. “Sie hat nicht viel von ihrer eigenen Meinung über die Maßnahmen der Regierung oder über Corona.”er sagt, es ist ihr eigentlich egal. Außerdem hielt Laura immer an den Maßnahmen fest.

Er selbst gab nur seine Meinung zum Thema Corona ab, wie er sagt. Er habe “die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Koronapandemie in Frage gestellt. Jeder von uns sollte das Recht dazu haben, ohne strafrechtlich verfolgt oder in irgendeiner Weise bestraft zu werden.”

Wendler entschuldigt sich bei RTL

Wendler gibt in seiner Geschichte sogar zu, dass er Fehler gemacht hat – etwas, das Sie nicht einmal über Wendler wissen, der immer von sich selbst überzeugt ist. Besonders in Bezug auf sein ehemaliges Haus und seine Farmstation RTL rudert er zurück und entschuldigt sich sogar:

“Ich habe die Medien kommentiert und der Konformität beschuldigt. Ich muss das relativieren. […] Ich muss mich bei RTL entschuldigen. Ich habe RTL eine Ungerechtigkeit angetan, indem ich sie in dieses Boot gezogen habe. RTL war der einzige Sender, der versuchte, mich zu interviewen. Das ist sehr lobenswert. […] Es tut mir an dieser Stelle leid. Synchronisation war der falsche Ausdruck. Dafür möchte ich mich in jeder Hinsicht entschuldigen. “”

Bild: Screenshot instagram.com/wendler.michael

Wendler geht in seinem Video auch noch einmal auf das Thema “DSDS” ein und erklärt, dass er vor Wochen eine zweite Sperrung befürchtet und offen mit den Verantwortlichen für das Format darüber gesprochen habe. Warum war ihm eine zweite Sperre so wichtig? Dies ist auf die Erfahrungen aus der diesjährigen “Let’s Dance” -Saison zurückzuführen. Denn zu dieser Zeit trat die erste Sperre in Kraft und von nun an wurden er und Laura “wie ein Hund auf die Straße” gebracht. Die Hotels waren geschlossen und ohne eine dauerhafte Unterkunft in Deutschland hatte das Paar Schwierigkeiten. Das wollte er nicht ein zweites Mal erleben. Das Gefühl “zerstörte” ihn.

Michael Wendler kündigt Rückkehr nach Deutschland an

Vielleicht hätte er den Streit mit RTL vermeiden können, wenn er mit dem Sender gesprochen hätte, aber er hat das verpasst, betont er und entschuldigt sich erneut. Und dann kommt Wendler mit einer großen Ankündigung um die Ecke:

“Ich komme zurück nach Deutschland, natürlich bin ich auch nicht auf der Flucht. Ich könnte dieses Jahr wieder in Deutschland sein, sonst nächstes Jahr. Wenn Gott will, wird es wieder Konzerte geben. Ich werde definitiv weiter arbeiten und Musik für dich machen. Wenn die Zeiten es geben, vielleicht genau das. Es ist schon schlimm genug, dass ich mich als Popsänger um Pandemiemaßnahmen kümmern muss. “

Wie ernst man diese Wende nehmen kann, ist ungewiss. Vielleicht bemerkte der Wendler einfach, dass er eine Einnahmequelle brauchte und machte sich deshalb auf den Weg durch dieses Video. Weil er sich noch nicht von seinem Telegrammkanal verabschiedet hat. Stattdessen teilte er auch nach einer kurzen Pause Beiträge anderer fragwürdiger Corona-Kritiker.

RTL kann Wendler blinken lassen

Aber RTL spielt dieses versöhnliche Spiel des Reality-Stars nicht. Das Unternehmen hat auf Twitter einen kurzen Kommentar zu diesem Thema veröffentlicht. “Es gibt so viele wichtige Themen wie #Wien, #Corona, #ElectionDay … Wendlers Instagram-Geschichte gehört nicht dazu.”, schreibt RTL.

Diese Antwort wird von Twitter-Nutzern gut aufgenommen. Mehrere Stimmen fordern den Sender auf, Michael Wendler auch in Zukunft keine Plattform mehr zu geben.

(wenn)