Was ist mit diesem beliebten Nachrichtensprecher von Grand Junction passiert?

Jeder in Grand Junction, Colorado, fragt: „Was ist mit Jean Reynolds passiert?“ Der beliebte Nachrichtensprecher verschwand plötzlich aus der Luft, was dazu führte, dass sich die Leute fragten, was passiert war.

Nun, es stellt sich heraus, dass es nicht nur ein verlängerter Urlaub ist. Sie wird nicht wieder auf Sendung gehen KKCOzumindest nicht so schnell.

Jeder in Grand Junction, Colorado fragte

Vor einer Woche fragte mich der Gitarrist einer Country/Rock-Band aus Grand Junction: „Hey, was ist mit dieser Lady Jean Reynolds aus den Nachrichten passiert?“ Damals hatte ich keine Antwort. Kurz darauf fragte mich ein anderer Rock n‘ Roller dasselbe. Dann, am vergangenen Samstag, stellte ein 78-jähriger ehemaliger Lehrer genau dieselbe Frage.

Da ich in den Medien arbeite, nahmen die Leute an, ich hätte Informationen darüber. Nun, da ich es nicht tat, schien es angebracht zu fragen.

Ein Wort vom Chief Information Officer von KKCO/KJCT

Ich habe eine E-Mail an gesendet Cyndy Kores, KKCO/KJCT-Nachrichtendirektor fragt, was mit Jean Reynolds passiert ist. Diese E-Mail wurde sehr schnell und zuvorkommend beantwortet. Er las:

Vielen Dank für das Schreiben. Jean nutzte die Gelegenheit, um an persönlichen Geschäftsprojekten zu arbeiten. Wir vermissen sie auch und hoffen, dass Sie weiterhin unsere Nachrichten verfolgen und uns Ihr Feedback geben. Vielen Dank. Cyndy Kores KKCO/KJCT-Nachrichtendirektor grauer fernseher

So

Das passiert auch im Radio. Manchmal machen Programmierer, oder wie die meisten sie nennen, Jocks, ihr Leben weiter. Normalerweise beenden sie ihre letzte Show, ohne auch nur ein Wort darüber zu sagen, dass sie gehen. Dann machen sie sich auf zu ihrem nächsten Abenteuer.

