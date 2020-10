Wall Street fester – DAX unter Null – EVOTEC erhält Geldspritze von Gates – Alibaba kauft Supermarktkette Sun Art – Fokus auf Philips, HelloFresh, Airbus, MorphoSys, Epigenomics | Botschaft

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag seine anfänglichen Gewinne aufgeben.

Des DAX notiert zu Handelsbeginn mit einer Prämie von 0,30 Prozent bei 12.948,63 Punkten. Nach einem weiteren Anstieg ging das Börsenbarometer jedoch außer Atem und schwebte am Freitag um den Schlusskurs herum. Des TecDAX begann auch grün zu handeln, wird aber jetzt etwas einfacher zitiert.

“Investoren werden in den kommenden Tagen und Wochen starke Nerven brauchen. Die Angst vor den Folgen der zweiten Koronawelle, die Unsicherheiten beim Brexit und die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen garantieren eine Fortsetzung der Achterbahnfahrt an der Börse”, zitierte dpa den Axi-Markt Analyst Milan Cutkovic. Am Samstag wurde in Deutschland zum dritten Mal in Folge ein neuer Höchststand an Koronainfektionen verzeichnet.

