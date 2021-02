Vorbestellungsboni für Monster Hunter Rise aufgedeckt

Best Buy hat einen brandneuen Vorbestellungsbonus veröffentlicht, der mitgeliefert wird Monster Hunter Rise auf Nintendo Switch. Fans, die das Spiel beim Händler kaufen möchten, erhalten eine SteelBook-Hülle sowie ein Vorbestellungsbonuspaket mit verschiedenen Gegenständen im Spiel Drei Optionen, um das Spiel zu kaufen, einschließlich der Standardversion, einer Deluxe Edition und einer Collector’s Edition. Während die Collector’s Edition derzeit nicht vorbestellbar ist, werden alle drei Optionen auch mit dem SteelBook und dem Bonus Pack geliefert! Dieser zusätzliche Bonus kann einige Spieler dazu ermutigen, das Spiel beim Händler abzuholen!

Das Vorbestellungs-Bonuspaket enthält die folgenden Gegenstände im Spiel:

Palamute Golden Retriever Kostüm (Layered Armor)

Palico Forest Cat Kostüm (Layered Armor)

Novice Stat Boost Talisman

Getreu seinem Namen lässt das Palamute Golden Retriever-Kostüm den Partner des Spielers im Spiel wie diese spezielle Hunderasse aussehen! Zusätzlich zum Best Buy-Vorbestellungsbonus enthüllte Capcom diese Spieler kann Holen Sie sich eine Reihe von kostenlosen Gegenständen im Spiel, indem Sie die Spieldemo spielen, das derzeit im Nintendo Switch eShop verfügbar ist. Diese Demo wird jedoch am 1. Februar die digitale Storefront verlassen, sodass Spieler, die noch nicht darauf gesprungen sind, dies sehr schnell tun möchten!

Ein Bild des SteelBook finden Sie unten.

(Foto: Best Buy) Monster Hunter Rise ist der nächste große Eintrag in Capcoms beliebtem Franchise. Der Publisher gibt dem Spiel vor seiner Veröffentlichung einen wirklich großen Schub, mit der Ankündigung von Amiibo-Figuren bis hin zu a Nintendo Hunter-Konsole mit Monster Hunter-Motiven und Pro-Controller basierend auf dem Spiel. Leider wurden die Konsole und der Pro-Controller noch nicht für eine Veröffentlichung in Nordamerika angekündigt. Vorerst müssen sich die Fans in der Region nur mit den vielen verwandten Artikeln zufrieden geben, die bisher angekündigt wurden!

Monster Hunter Rise wird am 26. März weltweit exklusiv auf Nintendo Switch veröffentlicht. Sie können alle unsere vorherigen Cover des Spiels überprüfen Hier. Die Vorbestellungsseite von Best Buy für alle drei Versionen des Spiels ist verfügbar Hier.

Freuen Sie sich auf Monster Hunter Rise? Was halten Sie von den kostenlosen Extras von Best Buy? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp über alles zu sprechen, was mit dem Spiel zu tun hat!

