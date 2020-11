Volatile Entwicklung: Bitcoin erholt sich auf seinem Allzeithoch und schnallt | Botschaft

Forex in diesem Artikel

Am Donnerstag brach sogar die älteste und bekannteste Kryptowährung zusammen. Nachdem es am Mittwoch einen Wert von rund 19.400 USD hatte, fiel es am Donnerstag auf 17.253 USD.

Zuletzt kostete ein Bitcoin auf der Bitstamp-Handelsplattform knapp 17.900 US-Dollar. Andere digitale Währungen, von denen es Tausende gibt, haben am Donnerstag ebenfalls an Wert verloren. Das Rekordhoch von Bitcoin liegt bei 19.666 USD bei Bitstamp. Es wurde Ende 2017 erreicht.

Der jüngste Preisverfall wird wahrscheinlich Diskussionen darüber auslösen, wie nachhaltig der jüngste Preisanstieg von Bitcoin ist. Optimisten hatten argumentiert, dass sich der Ruf der digitalen Währung in den letzten Monaten verbessert habe. Beispielsweise wurde der Plan des Zahlungsdienstes PayPal erwähnt, mit dem seine Kunden in Bitcoin und anderen Kryptowährungen bezahlen können. Ein Argument war, dass professionelle Anleger mehr an Bitcoin und Co. interessiert gewesen wären.

Für Kritiker hingegen sollte der Preisverfall nur ihre skeptische Haltung gegenüber Internetwährungen bestätigen. Sie haben immer argumentiert, dass die hohen Preisschwankungen der Verwendung als Zahlungsmittel und Investitionsform im Wege stehen. Sie betrachten digitale Währungen daher als reinen Spekulationsgegenstand.

