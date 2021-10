Verwenden die Russen Mikrowellentechnologie, um die Amerikaner anzugreifen?

Letzten Monat eine unglaublich vage, aber auch seltsam spezifische Nachricht Hinweis begann, das Pentagon zu bereisen. Dies war etwas, was Verteidigungsminister Lloyd Austin als “anomalen Gesundheitsvorfall” bezeichnete, der als “eine Reihe beunruhigender und plötzlicher sensorischer Ereignisse” definiert wird. Ein „AHI“, wie es genannt wird, kann Kopfschmerzen verursachen oder Sie heiß machen. Dies kann von Geräuschen begleitet sein oder zu einem Druckgefühl führen. Michael Wilner, hochrangiger nationaler Sicherheitsbeamter und Korrespondent des Weißen Hauses für McClatchy, sagte, dass “AHI” das Pentagon ist, das über etwas spricht, mit dem Sie vielleicht bereits vertraut sind: “Havana-Syndrom”, das so genannt wird, weil es Ende 2016 zum ersten Mal in Kuba auftrat . Seit damals. Es folgen Vorfälle in anderen Ländern: China, Russland, Österreich. Diplomaten, CIA-Agenten und sogar Mitarbeiter des Weißen Hauses wurden geschlagen. Das Pentagon-Memo war im Wesentlichen eine Bestätigung, dass Sie in Gefahr sein könnten, wenn Sie für die Abteilung arbeiten. Die Liste der Dinge, die tatsächlich über das Havanna-Syndrom bekannt sind, ist kurz, aber Wilner sagt, wenn man genau hinsieht, sagt die Art und Weise, wie die Biden-Regierung ihre Prioritäten verlagert, alles, was man wissen muss. In der Mittwochs-Folge von What Next sprach ich mit Wilner darüber, wie das Havanna-Syndrom zu einer nationalen Sicherheitskrise wird. Unser Gespräch wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und komprimiert.

Mary Harris: Das Havanna-Syndrom hat seinen Namen von einigen Vorfällen in Kuba Ende 2016 und Anfang 2017. Können Sie erklären, was passiert ist?

Michael Wilner: In Havanna waren beispielsweise rund 26 US-Regierungsbeamte stationiert, und Geheimdienstbeamte und Diplomaten erlebten das plötzliche Auftreten mehrerer beunruhigender Symptome: Hörverlust, Schwindel, Druck im Kopf.

Und das war, als sie zu Hause waren.

Irgendwo in ihren Häusern rund um die Botschaft. Und wegen des großen Clusters wurde es zu einem großen Ereignis.

Sie haben mit Menschen gesprochen, die Symptome hatten. Wie beschreiben sie, wie es sich anfühlt?

Das Problem ist, dass die physiologischen Symptome bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Eine Person, mit der ich sprach, brach mit Schmerzen im Kopf zusammen und sagte, ihr sei sehr übel. Es war wirklich sein plötzliches Auftauchen ohne eine klare Erklärung, das sie darauf aufmerksam machte, dass dies ein ungewöhnliches Phänomen war.

Für die Geheimdienste war es schwierig, zu mobilisieren, weil die Symptome so amorph sind. Als die Trump-Administration 2017 mit den Folgen der ersten Angriffe konfrontiert wurde, war es zweifelhaft, dass die Übel überhaupt real waren. Mir scheint, dass die Reaktion auf das, was mit diesen in Kuba beschäftigten Beamten geschah, in Zweifel gezogen wurde. Irgendwann wurde die University of Pennsylvania unterbrochen und Mitarbeiter des Außenministeriums begannen, zur Untersuchung in das Zentrum für Hirnverletzungen zu gehen. Mindestens ein Reporter stellte fest, dass ein großes Kontingent von Ärzten vor der Ankunft der Menschen sagte: Es ist wahrscheinlich psychosomatisch. Es ist nicht unbedingt eine echte Sache.

Das FBI bezweifelte es. Es gab Elemente des Geheimdienstes, die Zweifel hatten. Dies führte im Wesentlichen zu einer Phase des Stillstands: Sie hatten Regierungsbeamte, die sich weigerten, sich zu melden. Damals gab es große Besorgnis, dass es sich um eine Massenhysterie handelte, und erst als an anderer Stelle Fälle auftauchten, kam die Debatte über den Ursprung dieser Ereignisse wieder auf.

Ich frage mich, ob der Wendepunkt war, als die Leute, die im Weißen Haus arbeiteten, anfingen, etwas durchzumachen, das sehr ähnlich aussah wie in Kuba.

Im Weißen Haus kam man dem Thema nicht wirklich aus dem Weg. Ein Nationaler Sicherheitsbeamter ging auf sein Auto zu, als er das Gelände des Weißen Hauses verließ, brach aufgrund der plötzlich einsetzenden Hitze und des Drucks in seinem Kopf zusammen und musste sofort behandelt werden. Es gab einen weiteren Fall in einem Vorort von Washington, bei dem ein US-Regierungsbeamter mit seinem Hund spazieren ging, und sowohl der Hund als auch der Beamte hatten Symptome eines plötzlichen Drucks im Kopf.

Diese beiden Vorfälle folgten schnell aufeinander und veranlassten die Trump-Administration, einen Bericht der National Academy of Sciences in Auftrag zu geben. Ihre beste Vermutung hinsichtlich der Ursache der Angriffe war Mikrowellenenergie, die auf US-Beamte gerichtet war. Diese Idee hält immer noch Bestand, auch wenn immer mehr Angriffe stattfinden und immer mehr Informationen preisgegeben werden.

Wir haben Fälle in Wien gesehen, einem Brennpunkt für Spionageaktivitäten. Wir haben Fälle in Vietnam gesehen, die so besorgniserregend waren, dass sie die Reise von Vizepräsidentin Kamala Harris aus Singapur verzögerten – sie war drei Stunden auf dem Rollfeld, als ihre Sicherheitsleute versuchten, festzustellen, ob es sicher war, weiterzumachen. Wir haben Fälle in London und Serbien gesehen. Die Anhäufung dieser Fälle ist besorgniserregend, aber sie hat eine Anhäufung von Beweisen geliefert und das Vertrauen in diese Regierung gestärkt, dass dies ein echtes Modell ist.

Das Schwierige daran, diese Havana-Syndrom-Geschichte zurückzubringen, ist, dass es so viele Brotkrumen gibt. Nehmen Sie das, was hochrangige Beamte diese Vorfälle nennen: In der Öffentlichkeit verwenden Präsident Joe Biden und seine Regierung diese Sprache als “abnormale Gesundheitsvorfälle”. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass einige hochrangige Beamte expliziter sein wollen. Anfang dieses Jahres nannte CIA-Direktor Bill Burns sie während seiner Anhörung zur Bestätigung “Angriffe”.

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es wirklich keinen hochrangigen Beamten, geschweige denn jemanden aus dem Geheimdienst, der sich meldete und diese Angriffe als Angriffe bezeichnete. Sie sagten nicht, dass eine Regierung oder ein staatlicher Akteur dahintersteckt, aber die Regierung weiß, dass die erforderliche Technologie, der Umfang und das Motiv für eine Reihe staatlicher Akteure einzigartig sind.

Es hört sich so an, als ob Sie sagen würden, dass Sie, um zu verstehen, was mit dem Havana-Syndrom vor sich geht, den Subtext genauso betrachten müssen wie den Text. Obwohl Biden sich nicht explizit äußerte, hat er die Leute damit beauftragt, das Havanna-Syndrom zu untersuchen, dem die Regierung so sehr vertraut, dass es impliziert, dass er diese Theorien ernst nimmt.

Diese Geschichte hat viele Implikationen und nicht viele explizite, was die Berichterstattung offensichtlich erschwert. Die sorgfältige Formulierung von allem, was die Verwaltung zu diesem Thema sagt, ist auf mangelndes Vertrauen in das, was sie weiß, zurückzuführen. Wir sprechen auch über die betroffenen Geheimdienstler vor Ort und die Vertraulichkeitsfragen von Diplomaten. Es gibt viele Gründe, warum sie nicht über die Details jedes Falles sprechen können.

Drei aufeinanderfolgende Regierungen vermuteten aus mehreren Gründen Russland, der Ursprung dieses Phänomens zu sein. Russland ist dafür bekannt, über Mikrowellenenergietechnologien zu verfügen, die es als Überwachungsinstrument einsetzt. Kuba. Russen sind dafür bekannt, im Grauen zu operieren und zu gedeihen. Sie setzen Gift- und Cyberwaffen ein, die ihnen eine plausible Leugnung verleihen. Es passt in dieses Muster, daher wird seit langem vermutet, dass Russland der wahrscheinlichste Schuldige ist.

Bidens Team hat dieses Thema bei ihrem ersten persönlichen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit den Russen angesprochen, und es ist keine triviale Angelegenheit.

Wissen wir, was passiert ist, nachdem er dieses Problem angesprochen hat?

Der Abtreibungsfall in Mississippi bedroht das Recht, Geburtenkontrolle anzuwenden, zu heiraten und sogar Geschlechtsentscheidungen zu treffen Das Außenministerium untersucht, ob Trump-Beamte G-7-Geschenktüten gestohlen haben, die für ausländische Staats- und Regierungschefs bestimmt waren Wie eine brillante Modeerfindung Frauen aus der Mitte des Jahrhunderts wie Lucille Ball davon befreite, in der Öffentlichkeit schwanger zu werden Richter, die Kulturkriege führen, töten das Gericht

Uns wurde vor dem Treffen gesagt, dass dies wahrscheinlich nicht passieren würde, weil das Team es nicht erwähnen würde, wenn es nicht das Vertrauen hätte, dass Russland etwas zu sagen hat. Daher war es für uns ziemlich überraschend, als wir herausfanden, dass es tatsächlich passiert war. Es spricht.

Es gab Vertrauen.

Es gab etwas mit den Russen zu besprechen, und sie hatten hier etwas beizutragen. Ich würde sagen, die andere große Enthüllung der letzten Wochen oder Monate war diese Orientierung der Belegschaft, die sich durch den nationalen Sicherheitsraum bewegt hat. Die Anweisung für das Personal der US-Regierung lautet, sich mit allen aus der unmittelbaren Umgebung zu entfernen, wenn bei Ihnen plötzliche Symptome auftreten. Für uns ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass die Regierung die Arbeitstheorie in Betracht zieht, dass dies ein von irgendwoher gerichteter Energieangriff ist. Und es funktioniert auf der Grundlage dieser Theorie, obwohl es sie noch nicht vollständig beweisen muss. Es war schon immer eine Herausforderung für die Vereinigten Staaten, Optionen zu finden, um darauf zu reagieren.

Abonnieren Sie What Next on Apple-Podcasts

Holen Sie sich jeden Tag der Woche mehr von Mary Harris.