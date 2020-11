Vater-Tochter-Foto: Rupert Grint enthüllt den Namen seines Babys

Rupert Grint (32) schwebt im absoluten Babyglück – und jetzt will er das endlich mit der ganzen Welt teilen! Der britische Schauspieler und seine Freundin Georgia Groome hatte letzten Mai ihre ersten Nachkommen – eine kleine Tochter – in die Welt aufgenommen. Soweit die Harry Potter-Star hat jedoch private Erkenntnisse zurückgehalten – bis jetzt: Rupert eröffnete ein Social-Media-Profil und überraschte seine Fans nicht nur mit einem niedlichen Vater-Tochter-Bild, sondern auch mit dem Namen des Kleinen!

“Ich bin hier, um Ihnen Mittwoch G. Grint vorzustellen”, aufgedeckt Rupert jetzt der Name des Mädchens auf Instagram und teilte auch einen besonders süßen Schnappschuss mit seiner Tochter: Auf dem Bild kuschelt der stolze Vater mit dem kleinen Mittwoch auf einem Sessel – und er lächelt glücklich in die Kamera.

Und dieser prominente Social-Media-Newcomer war schnell in aller Munde: Neben zahlreichen Fans berichtete auch der Draco Malfoy-Schauspieler Tom felton (33) in der Kommentarspalte zu sprechen. “Willkommen Weasley, es war an der Zeit”, scherzte der Harry-Potter-Star Ruperts neuer Social Media Professional und betont: “Alles Gute für Mittwoch.”

