US-Open-Champion fügt österreichisches Turnier in den vollen Herbstplan ein

Emma Raducanu wird in den nächsten sechs Wochen vier Turniere spielen (Jeremy Selwyn / Evening Standard / PA) (PA Wire)

Emma Raducan fügte ihrem vollen Herbstplan ein weiteres Turnier hinzu.

Die US-Open-Siegerin, die diese Woche ihr erstes Turnier seit ihrem atemberaubenden New Yorker Triumph bei den BNP Paribas Open in Indian Wells bestreiten wird, gesellt sich nächsten Monat zu den Upper Austria Ladies Linz.

Nach drei Wochen Pause, um seine Leistung zu verdauen, ist Raducanu bereit für einen arbeitsreichen Monat.

Nach Indian Wells trat die 18-Jährige ab dem 18. Oktober beim Kremlin Cup in Moskau und in der folgenden Woche bei den Transylvanian Open im Heimatland ihres Vaters Rumänien an.

Das Linzer Turnier beginnt am 6. November, doch Raducanu müsste umdenken, wenn sie es ins WTA-Finale in Guadalajara schafft, da sich die beiden Events überschneiden.

Die acht besten Spieler der Saison qualifizieren sich für das Prunkstück zum Saisonabschluss. Raducanu liegt derzeit auf dem 15. Platz, aber es bestehen große Zweifel, ob Ashleigh Barty und Naomi Osaka spielen werden und es gibt noch jede Menge Punkte zu gewinnen.

Raducanu wird am Freitag oder Samstag ihr erstes Spiel in Indian Wells bestreiten, wobei die Samen die Erstrundenpässe erhalten.

Sie hat keinen festen Trainer, da sie sich trotz ihres bemerkenswerten Erfolgs in New York von Andrew Richardson getrennt hat, wurde aber in Kalifornien mit Jeremy Bates auf dem Platz gesehen.

Die ehemalige britische Nummer eins arbeitet vor allem mit der britischen Nummer fünf Katie Boulter zusammen, ist aber auch National Women’s Coach der Lawn Tennis Association.

Raducanu sagte letzten Monat, dass sie jemanden mit Erfahrung auf der WTA-Tour sucht und keinen Termin vor dem Ende der Saison plant.

