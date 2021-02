UHR: Mercedes schreibt anlässlich des 72. Geburtstages von Niki Lauda einen rührenden Tribut

Das Mercedes-Team würdigt einen der größten F1-Fahrer, Niki Lauda. Anlässlich des Jahrestages der Geburt des österreichischen Weltmeisters brüllten die Silberpfeile 2019 eine Minute lang den Motor.

Niki Lauda ist seit 2012 nicht geschäftsführender Vorsitzender der Formel 1 von Mercedes AMG Petronas. Er war einer der Hauptgründe, warum die Silberpfeile eine dominierende Kraft in der Startaufstellung waren und hintereinander Weltmeistertitel gewonnen haben.

Mercedes macht Nicki zu den Klängen, die er am meisten liebt

Das Team versammelte sich um das Auto und ließ die Motoren eine Minute lang an, um sich an Niki Lauda zu erinnern, ein geliebtes Mitglied der Mercedes-Familie an seinem Geburtstag im Jahr 2019.

Der Heiligenschein des Autos sowie ein silberner Pfeil mit roten Details waren eine Hommage an den Mann, der Mercedes in der Formel-1-Welt alles ermöglicht hat

Niki muss stolz auf das sein, was er sieht

Dieser dunkle Tag im Jahr 2019 in Monaco traf Mercedes. Das in Brackley ansässige Team zog jedoch weiter und malte für dieses Rennen den Heiligenschein des Autos rot, um Niki zu ehren. In der Tat gewann Lewis Hamilton für Mercedes, einen wohlverdienten Sieg für das Team, und widmete den Sieg ihrem gefallenen Helden.

Niki muss von oben nach unten schauen, da das Team neue Höhen erreicht hat. Die in Brackley ansässigen Fahrer gewannen ihren siebten Konstrukteurstitel und sahen, dass ihr Fahrer Nummer 44 siebenmaliger Weltmeister wurde.

Lewis Hamilton wird für die kommende Saison 2021 in der Startaufstellung sein. Die Silver Arrows werden sich um den Titel eines anderen Konstrukteurs bemühen, während der britische Fahrer den Titel schlagen will, wenn er einen achten Weltmeistertitel gewinnt. Wo immer Niki ist, muss er stolz auf das sein, was die Silberpfeile leisten.

