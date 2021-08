Treffen Sie die ‘letzte Dame’ | Tito Genua Valiente

Das Franchise ist immer ein nettes Werkzeug, wenn ein Film Sie verwirrt. Oder wenn Ihnen die Handvoll ausgeht, um eine Kunstform anzugehen, die in diesem Fall das Kino ist.

Ich beziehe mich auf meine erste Reaktion auf die TV-Serie, Letzte Frau, streamt jetzt auf Netflix. Persönlich musste ich mich mit dem Ursprung des Films auseinandersetzen, der Singapur ist. Von allen Ländern Südostasiens “leiden” Singapur und seine Filmindustrie unter seinem Wohlstand. Wir erwarten viel von diesem Stadtstaat, aber keinen Film, der uns fesselt, ein Kino, das so unerbittlich unvergesslich sein wird wie seine Nachbarn.

Zunächst einmal können wir von Singapur keine Armutspornografie erwarten. An diesem Punkt fühlen sich Western Guardians ewig von der Darstellung von Hunger und Kriminalität als Banner eines “wichtigen” asiatischen Films angezogen. Dieses Genre oder diese Obsession ist schließlich ein Standardakt vieler asiatischer Filmtraditionen.

Dann gibt es noch den Teil des Lebens einer Nation, der Geschichte ist? Von außen spürt man in Singapur nur die Gegenwart und sieht die Zukunft in Singapur, nicht aber seine Geschichte. Es ist ein Gebiet, das sich so schnell von seinen Geschichten entfernt hat und nur Museen, in denen der Hintergrund seiner Entwicklung liegt, sind die Bewahrer dieser Erinnerungen.

Als nächstes kommt diese Serie, Letzte Frau. Das sind Bordelle und Frauentrommeln. Es erzählt von einem Ort und einer Zeit, in der Frauen entführt und an den Meistbietenden verkauft werden. Tatsächlich beginnt die erste Episode mit einer jungen Frau, die auf einer Plattform steht, die für alle sichtbar ist, auf der Männer ihre Jugend aus allen Blickwinkeln betrachten können. Es ist eine Auktion, an der zwei Bieter wütend teilnehmen und sich um das Mädchen streiten, weil sie Jungfrau ist.

Eine der Bieterinnen ist eine Frau, eine mysteriöse Frau, alle gekleidet, um zu töten und zu verzaubern. Sie heißt Fung Lan und hat eines der besten Bordelle der Stadt, das House of Phoenix. Hinter einem anderen Bieter platziert, sehen wir in seinen Augen die List und Verführung, zu der seine Person fähig ist. Sie bietet schließlich so entsetzlich, dass sie das junge Mädchen erhält, sehr zum Leidwesen eines männlichen Bieters. Wo das echte Singapur in seiner sich ständig bewegenden Gegenwart einzigartig bleibt, Letzte Frau kehrt heftig zu einer persönlichen Geschichte zurück.

Die Geschichte beginnt mit einer jungen Frau, die nach Singapur zurückkehrt und dieses verfallene, aber schöne alte Haus betritt. Die junge Frau ist Chi Ling (Fiona Fussi), eine Bankerin, die in Hongkong arbeitet. Sie stößt auf dieses alte Haus, das sie von ihrer Familie geerbt hat. Sie möchte es wirklich verkaufen, aber ein Mann, Guo Wen (Ky Tan) von der lokalen Geschichtsgesellschaft, betritt den Ort und betritt das Herz von Chi Ling.

Aber das tut der Geschichte der Show keinen Abbruch. Nach ein paar Tagen gibt Chi Ling ihren Drang auf, das Haus sofort zu räumen und zu verkaufen, und gibt Guo Wens Neugier nach. Es ermöglicht dem Historiker / Antiquitätenhändler, das Chaos rund um das Haus zu inspizieren. Jedes Mal, wenn der Mann einen Gegenstand findet, hat er eine Erklärung, die die Frau fesselt.

Die Kisten öffnen sich und die Vergangenheit öffnet sich auch. Briefe werden entdeckt und wir lesen, was war.

Vergangenheit und Gegenwart verflechten und entwirren sich in einer Reihe von Verzauberungen. Diese Bewegung zwischen Vergangenheit und Gegenwart erzeugt kein Gefühl des Zurückgehens, das den Fluss jeder Erzählung blockieren kann.

Bevor Sie der spannenden Handlung in die Quere kommen können, gibt es noch ein weiteres Element der Serie, das Sie entweder ablenken oder einfach nur für Sie da sein wird. Und es ist die kinematografische Entscheidung, den Film auf Englisch zu haben. Alle Charaktere sprechen die Dialoge auf Englisch, wobei einige chinesische Begriffe eingefügt wurden, um einen literarischen Begriff aus den 1950er Jahren zu verwenden, das Lokalkolorit.

In meinem Fall wurde mir nach drei Episoden das Englisch der Dialoge weniger bewusst. Manchmal genoss ich die würzigen Akzente von Schauspielern unterschiedlicher chinesischer Herkunft. Ich frage mich jedoch, warum die Produktion die Dialoge nicht auf Chinesisch gewählt und uns mit Untertiteln versehen hat.

Immerhin gibt es die Schauspieler. Da ich die Superstars oder berühmten Schauspieler aus Singapur nicht kenne, hat mir der Film die Last ihrer Biografien erspart.

Alle haben eine besondere Ausstrahlung, eine Art königlicher Bewegung, die Stelzen ähnelt. Als Anhänger einer kulturdiktierenden Performance fand ich sie furchtbar exotisch.

Hier ist eine akademische Frage: Bestätigen die Schauspieler durch ihre Leistung die Stereotypen, die westliche Literaturtraditionen in Bezug auf Frauen, Männer und asiatische Charaktere am Rande erzeugt haben?

Liebenswert und unbeschwert zugleich sind die Charaktere von Chi Ling in den sanften Händen von Fiona Fussi, beschrieben als Österreicherin/Chinesin aus Hongkong, und cool ist Ky Tans Guo Wen. Die Charaktere von Bordellfrauen, Schlägern und großen Gewerkschaftschefs und Polizisten lenken unsere Aufmerksamkeit jedoch leicht ab.

Joanne Peh, die singapurische Schauspielerin, die die letzte Madame spielt, bewahrt ein Geheimnis und eine Verletzlichkeit, die jeden Orientalisten zufriedenstellen würde. An der Seite von Peh beweisen zwei Schauspieler Mut, auch wenn sie die Leinwand dezent beleuchten. Es sind Jeff Chou, der taiwanesische Schauspieler, der den Inspektor spielt, und Lina Ng, das eindeutig ruhige und phlegmatische Dienstmädchen der letzten Dame.

Joanna Peh und Lina Ng würden für ihre Leistungen in dieser Serie Auszeichnungen erhalten. Die Serie selbst würde bei den im Oktober 2020 angekündigten Asia Contents Awards (ACA) die Kategorie Bestes asiatisches Drama gewinnen und Südkorea schlagen Bruchlandung bei dir und Königreich.

Letzte Frau ist ein Singapore Toggle Original von Jean Yeo. Die Serie wurde 2019 auf dem Mediacorp MeWatch Channel in Singapur uraufgeführt.