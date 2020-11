Thomas Gottschalk rechnet gnadenlos mit Markus Lanz: “Streber”

Bild: imago images / imago stock & people

Thomas Gottschalk rechnet mit Markus Lanz ab: “Streber”



Auch wenn es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist, ist es Thomas Gottschalk ist immer noch eine deutsche Fernsehlegende. Fast 25 Jahre lang moderierte er die ZDF-Show “Wetten, dass ..?” – bis zum schweren Unfall des Konkurrenten Samuel Koch im Jahr 2011. Seitdem ist Koch querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

2012 übernahm Gottschalks Nachfolger Markus Lanz die Moderation. Aber er konnte die Show nie wieder zu ihrem früheren Glanz zurückbringen. Und Lanz ‘Vorgänger hat es wahrscheinlich nie erwartet, wie er jetzt im Podcast “Baywatch Berlin” mit Klaas Heuer-Umlauf verrät. “So wird es nicht funktionieren”, dachte er sofort, sagte er offen.

Gottschalk erzählt genüsslich, dass er gerade in Österreich geheilt wurde, als die erste Folge mit Markus Lanz als Moderator ausgestrahlt wurde. Der Unterschied zwischen ihm und dem 51-jährigen Lanz war wie folgt:

Gottschalk vermisst die Selbstironie mit Lanz

Und er erklärt anhand eines einfachen Beispiels, warum dies der Show letztendlich nichts gebracht hat. Gottschalk stellt sich einen Kandidaten vor, der in die Show kommt und behauptet: “Ich kann hundert Liegestütze machen!” Dann hätte ich gesagt: “Ich kann eins machen und es sieht scheiße aus, aber ich mache es jetzt.” “” Er bestätigt nicht Lanz ‘Fähigkeit zur Selbstironie. In Gottschalks Vorstellung hätte er in der gleichen Situation gesagt: “Ich komme zu 89.”

Lanz ‘größter Fehler, erklärt Gottschalk, war sein Ehrgeiz, er wollte immer besser sein als seine Kandidaten. Er, Gottschalk, hatte dagegen einen ganz anderen Ansatz:

Er fügt klar und sachlich hinzu: “Auf alles, was wir tun, kann verzichtet werden. Es geht um nichts. Hauptsache, die Leute haben Spaß.” Gottschalk hatte übrigens Recht mit seinem ersten Eindruck: “Wetten, dass ..?” wurde 2014 endgültig eingestellt.

(wenn)