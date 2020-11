The Masked Singer (ProSieben): Fans schockiert beim Betrachten der TV-Sendung – nächste Show nicht am Dienstag

Das Halbfinale von “The Masked Singer” läuft am 16. November auf ProSieben

“The Masked Singer” läuft seit dem 20. Oktober jeden Dienstag auf ProSieben – bis jetzt. Die populäre Musikshow wird nächsten Dienstag nicht laufen, stattdessen wird die Show sogar vorgezogen.

Programmwechsel für “The Masked Singer” auf ProSieben.

Die Sendung wurde auf Montag, den 16. November verschoben.

Der Grund für das neue Sendedatum ist das Fußballspiel auf der ARD.

Köln – Dienstagabend gehört den Fans von “Der maskierte Sänger“. Ratet mal, hört zu, denkt nach – die Show dreht sich alles um maskierte Prominente ist einer der wichtigsten TV-Terminen im Jahr. In der letzten Show verabschiedete sich Moderator Matthias Opdenhövel (50) vom Publikum und erinnerte es daran, dass “The Masked Singer” nicht wie gewohnt als nächstes kommen wird Dienstag um 20.15 Uhr wird ausgestrahlt, aber schon eingeschaltet Montag, der 16. November. Es gab eine zusätzliche Erinnerung an die Instagram-Account aus “The Masked Singer”. Aber die Frage, die sich viele Fans jetzt stellen: Warum wird die Show vorgezogen?

Neuer Sendetermin für “The Masked Singer” 2020:

Der Grund dafür Programmwechsel: Am Dienstag, 17. November finde das Fußballspiel zwischen den Deutsche Fußballmannschaft und Spanien anstatt. Das Spiel wird ausgestrahlt lebe auf der ARD. Damit Fußballfans, die auch Fans der Unterhaltungsshow “The Masked Singer” sind, keine Entscheidung treffen müssen, bringt der ProSieben-Sender eines Tages seine Show vor: Am 16. November um 20.15 Uhr auf ProSieben. In der nächsten Woche wird es jedoch wie gewohnt fortgesetzt. Montags weggelassen dafür folgende Serie auf ProSieben: „Mad Monday“, „Simpsons“ und „The Big Bang Theory“.

Fans der Show können verstehen, warum es besser ist, Fußball und TMS auf unterschiedliche Sendezeiten zu stellen: “Dienstags wollen mein Freund und mein Vater Fußball schauen. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie ich ihnen erklären kann, dass ich ‘The Masked Singer’ aussehen muss ! Als ich von dem neuen Sendedatum erfuhr, wurde es zuerst aus meinem Herzen entfernt! ”, Also ein Kommentar von einem Benutzer in „The Masked Singer“ -Forum. Puh, wieder Glück – zum Glück kann ein Streitpunkt vermieden werden. Es folgt „Late Night Berlin“ um 23.10 Uhr mit Moderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf (37). Der große „The Masked Singer“ -Finale läuft auf 24. November um 20.15 Uhr ProSieben.