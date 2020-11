“The Masked Singer” (ProSieben): Drastischer Spoiler! Zeitung entlarvte drei Sterne

Die Figur „The Skeleton“ steht in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ auf der Bühne

Das Rätselraten von „The Masked Singer“ bei ProSieben geht weiter – oder doch? Eine Zeitung hat offenbar drei Prominente entlarvt.

Das “Bild” will wissen, wer unter den dreien ist „Der maskierte Sänger“ -Kostüme versteckt sich.

-Kostüme versteckt sich. Also beschäftige ich mich damit Daniela Katzenberger , Lucas Cordalis und Sarah Lombardi .

, und . Dies wurde jedoch nicht bestätigt – und die Zeitung formuliert es vorsichtig.

Köln – Das Rätselraten des Publikums ist das Kernprinzip der Hit-Show-Serie „Der maskierte Sänger“ beim ProSieben. Wer versteckt sich hinter diesem oder jenem? Kostüm? Zeigen die Hinweise auf dieses oder jenes? Promi gehen? Das ist das Salz in der Suppe der Show, einschließlich des einen 3. Staffel – und das Überraschung manchmal größer, manchmal kleiner, wenn die Maske am Ende einer Show fällt. Die dritte Maske wird am 3. November veröffentlicht.

Der Maskierte Sänger (ProSieben): Drei Prominente sollen entlarvt werden

Der Spoiler ist jetzt der Bild-Zeitung. Und bereits drei Prominente vor der Show am Dienstagabend (3. November) ausgesetzt. Einerseits ist das schlecht Spoiler. Andererseits sollten Sie auch interessiert sein, sonst hätten Sie kaum in diesen Artikel geklickt.

Es geht um die Erdmännchen, das Erdfrauchen und das Skelett. Zuallererst: Die Resolutionen werden nicht offiziell bestätigt – und sogar die Bild verwendet Begriffe wie “sollte”, möchte sich also nicht auf 100,0000% festlegen. Das ist das großer Haken. Darüber hinaus enthalten die Informationen keine Überraschung, sondern nur das, was viele bereits vermutet hatten. Oder die Freundin eines Kandidaten hatte bereits gesprochen.

Erdmännchen bei „The Masked Singer“: Lucas Cordalis

bei „The Masked Singer“: Erdfrauchen bei „The Masked Singer“: Daniela Katzenberger

bei „The Masked Singer“: Skelett bei „The Masked Singer“: Sarah Lombardi READ Liebesurlaub: Ex-Bachelor Basti Preuss hat eine neue Flamme

Der Maskensänger (ProSieben): Katzenberger / Cordalis sollen ein Erdmännchenpaar sein

So heißt es gesagt Bild online hinter einer Zahlungsbarriere. Dementsprechend ist das Ehepaar Katzenberger / Cordalis in einer Wohnung in Köln untergebracht. Einer Insider wird wie folgt zitiert: “Sie werden manchmal sogar separat zur Show gefahren.”

Auch mit der Information, dass sich hinter dem Skelett tatsächlich das In befindet Köln Bewohnerin Sarah Lombardi verstecken, nutzt die Bild das einschränkende Wort “soll”. Weder Lombardi noch Katzenberger / Cordalis beantworten eine Anfrage aus dem Blatt. Kein Wunder, sie müssen vertraglich schweigen. Auch ProSieben bleibt unauffällig. Also am Ende irgendwie aber nichts bestätigt. Und Sie können weiter rätseln. Jurorin Ruth Moschner hatte eine sehr wilde Theorie über Erdmännchen und Erdraucher. (lin)