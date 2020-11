“The Masked Singer”: Namen von zwei der fünf bereits veröffentlichten Finalisten

ProSieben

“The Masked Singer”: Sind bereits zwei letzte Masken gefallen?

Die aktuelle Staffel der TV-Serie “The Masked Singer” ist in den letzten Zügen. Es sind nur noch fünf Kandidaten übrig, die ihre Identität noch nicht preisgegeben haben. Am 24. November entscheidet das Finale endgültig, wer unter welchem ​​Kostüm steht. Natürlich gibt es bereits wilde Spekulationen darüber, welche Prominenten es sein könnten. Einige könnten sich sogar selbst verraten haben.

Die Erdmännchen

Sie sind das erste Duo in der Show, von Anfang an etwas Besonderes. Viele Fans spekulierten schnell, dass Reality-TV-Star Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis unter den Kostümen stehen könnten. “Bild” berichtet nun, dass es tatsächlich das Paar ist. Laut einem Insider “werden sie manchmal sogar getrennt voneinander zur Show gefahren.”

Das Skelett

Das Skelett überzeugte die Jury “Masked Singer” aus der ersten Runde. Kein Wunder also, dass viele einen echten Bühnenprofi erwarten. In der Gerüchteküche tauchen häufig zwei Namen auf: “DSDS” -Star Sarah Lombardi und Sängerin Mandy Capristo. Auf die Frage nach der Show antwortete Sarah Lombardi im Voraus mehrdeutig: “Ich könnte mir gut vorstellen, an der Show teilzunehmen.”

Laut den “Bild” -Informationen geschieht dies bereits. Dementsprechend ist Sarah Lombardi tatsächlich unter dem Skelettkostüm.

Die Anubis

Auch die ägyptische Gottheit Anubis begeisterte die Fans mit seinen Leistungen. Aber jedes Mal erscheint die Berühmtheit von einer anderen Seite unter der Maske. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury finden es schwierig, die Spekulationen einzugrenzen.

Namen wie Klaas Heufer-Umlauf, Elyas M’Barek oder Ben Blümel werden erwähnt. Allerdings ist sich niemand wirklich sicher.

Das Alien

Der Plüsch-Alien überzeugte nicht nur Miley Cyrus ‘”Wrecking Ball” oder Dennis Lloyds “Alien” – wie könnte es auch anders sein -, sondern löste auch viele wilde Tipps über die Person unten aus. Der Name Luke Mockridge wurde schnell erwähnt. Inzwischen wächst jedoch die Annahme, dass es sich um “Boss Hoss” -Sänger Alec Völkel handeln könnte.

Insbesondere ein Indizienfilm regte Spekulationen über Völkel an. Sie können dort ein McDonald’s-Schild sehen, das Sie dazu bringt, die Ohren zu spitzen, weil “Boss Hoss” einen Song namens “Old McDoanld” veröffentlicht hat.

Das Nilpferd

Fernsehkoch Nelson Müller (41) gilt als Nilpferd. Es ist bekannt, dass er gut singen kann. Das Nilpferd beschreibt sich selbst als “grenzenlose Optimisten” und “eher gemütlich”. Er glaubt auch an “echte Liebe”. Ein Hinweis: Seine Restaurants wurden von Kritikern oft als “gemütlich” beschrieben. “Wahre Liebe” lautet der Slogan von Borussia Dortmund und Nelson ist ein großer Fan.

Oder ist es überhaupt ein BVB-Star? Patrick Owomoyela (41) trat bis 2013 für den Verein, und auch die Zuschauer spekulieren über ihn.

Die Geheimnisse werden am Dienstag enthüllt. Die Fans sind begeistert. Richtig.