“The Doctors” eröffnen “Daily Topics” und appellieren an die Politik in der Coronavirus-Krise

Die Punkmusiker aus “Die Ärzte” habe das am abend “Themen des Tages” in der ersten geöffnet. Mit Gitarrenriffs spielten sie die Startmelodie des ARD -News sendete und sagte: “Dies ist das deutsche Fernsehen der Ärzte mit den täglichen Themen”. Es war das erste Mal, dass Live-Musik in der Show gespielt wurde.

Der Auftritt der Berliner Band hatte jedoch einen ernsthaften Hintergrund. Farin Urlaub, Schöne B. und Rod Gonzales appellierte an die Politik, nicht die Kulturindustrie in der Koronakrise vergessen. Die Leute, die in der Musikszene arbeiten, würden in Zeiten von Corona ignoriert, sagte der Arztsänger Urlaub.