Telekom – Frau ohne Telefon seit Wochen: “Ich bin 80, aber nicht dumm”

Der Rentner ist seit über 50 Jahren Telekom-Kunde. Sie hat so etwas in den letzten Jahren noch nie gesehen. Das Telefon ist seit August tot.

Kassel – Marion Hahn war Kunde der Telekom, damals deutsche Post. Aber so etwas hat sie noch nie gesehen. Seit dem 26. August ist sie ohne Telefonweil ein Bagger die Linie vor dem Haus durchtrennte. Aber was damals geschah, war viel schlimmer, sagte der Rentner aus dem Bezirk Jungfernkopf.

Nach einem beschädigten Telefonkabel: Mann informiert Telekom

Die Geschichte begann im August als Neubauunternehmen in Preserweg Stromleitungen verlegt. Ein Baggerfahrer hat es beschädigt Telefonkabeldas führt zu Hahns Haus. Es wurde falsch auf die Pläne gezeichnet. „Das hat dem Mann total leid getan. Er hat sofort die Fehlerstelle Telekom informiert “, sagt der kluge 80-Jährige.

Eine Woche später kam ein Servicetechniker Telekom. „Er hat sich das Problem angesehen und ist sofort wieder gefahren. Er ist nicht für den Tiefbau verantwortlich “, sagt Nachbar Ralph Pigorsch, der zusammen mit seiner Frau die ältere Dame berät und unterstützt. Eine weitere Woche verging und ein weiterer Techniker kam. Pigorsch sagte, er habe das Kabel geflickt. Leider habe ich Telefon funktioniert immer noch nicht.

Die Zeit lief davon. Weil die Baufirma, die die neuen Stromleitungen verlegt hatte, die Grube schließen und den Bürgersteig wieder asphaltieren wollte. „Ich war im Telekom rief an und sagte ihnen, dass sie schnell kommen müssten “, sagt Pigorsch. Da fünf Wochen nach dem Baggerunfall noch keine Reparatur erfolgte Telefonleitung stattgefunden hatte, wurde die Ausgrabungsgrube geschlossen und die Straße asphaltiert.

Die Telekom hat den Weg wieder aufgerissen

Aber Hahn und Pigorsch konnten ihren frisch gepflasterten Bürgersteig nicht lange genießen. Der kam nur vier Tage nach dem Asphalt Telekom und öffnete den Weg wieder, um das Kabel zu reparieren. Wieder ohne Erfolg. “Des Techniker sah um 16 Uhr auf die Uhr und sagte ab. Ich habe selbst als Servicetechniker gearbeitet. Meine Arbeit war beendet, als das Problem gelöst war “, sagte Pigorsch.

Telekom – Rentner aus Kassel “Ich bin 80, aber nicht dumm”

Seit August sind insgesamt fünf Techniker im Preserweg – der letzte am vergangenen Dienstag. Niemand konnte dem 80-Jährigen helfen. Im Notfall war dies mehrmals TelekomGeschäft in Kassel. „Sie haben mich weggeschickt und gesagt, sie verkaufen nur. Sie boten mir ein Smartphone an. Aber ich will keinen Smartphone. Ich zahle schon fast 40 Euro im Monat. Ich bin 80, aber nicht dumm “, stellt die Dame klar.

Frischer Asphaltbelag wieder aufgerissen: Nachbar Ralph Pigorsch an der Stelle, an der sie wieder gruben. Vermutlich muss der Weg weiter geöffnet werden. © Bastian Ludwig

Die 80-Jährige hat ein Prepaid-Handy, das sie mehrmals aufladen musste, um überhaupt erreichbar zu sein. „Aber kaum noch ruft mich jemand an. Das ist für alle zu teuer. Aber Sie würden sich gerne melden, besonders in Zeiten von Corona “, sagt Hahn. Sie hat eine kostenlose Anrufumleitung vom Festnetz zu ihrem Handy Telekom nie angeboten.

Frau aus Kassel hatte die längsten Anrufe bei der Telekom-Fehlerzentrale

Sie tätigte die längsten Anrufe zuletzt mit dem Fehlerort des Telekom geführt. „Du bleibst für immer in der Warteschleife und hörst Musik, Musik, Musik. Wenn Sie dann jemanden an der Reihe haben, werden Sie abgespeist “, sagt der Rentner wütend.

Als sie sich im September entschied, sie Telekom– Um keine Rechnungen vom Konto abzubuchen, erhielt sie sofort eine Mahnung mit einer Erinnerungsgebühr von vier Euro. „Seltsamerweise haben sie nur ein paar Tage dafür gebraucht“, wundert sich die Dame.

Auf HNA-Anfrage wird die Telekom informiert, dass ihre Servicetechniker sofort versuchten, den Fehler zu beheben, während die Ausgrabung noch offen war. „In der Zwischenzeit wurde die Verbindung als funktionsfähig gemessen. Erst später verschlechterten sich die Werte wieder, so dass die Kollegen derzeit wieder mit der genauen Messung, dh der genauen Lokalisierung der Fehlerquelle, beschäftigt sind. Ich kann dir also nicht genau sagen, wann es so sein wird Verbindung wird wieder gelöscht “, so ein Sprecher. Er entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten. (Bastian Ludwig)