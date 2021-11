Surrealismus erobert Seoul mit zwei neuen Ausstellungen

Surrealistische Kunst könnte in Zeiten der Pandemie mehr Resonanz finden, da der Alltag ungewohnt geworden ist, Unbehagen auslöst und neue Denkweisen verlangt.

Der Surrealismus ist eine zu Beginn des 20. Jahrhunderts geborene künstlerische Bewegung, die das Unterbewusstsein erforscht, träumt und Vertrautes auf unbekannte Weise präsentiert, um Normen und Konventionen in Frage zu stellen.

Am vergangenen Samstag starteten in Seoul zwei große surrealistische Kunstausstellungen. Eine davon ist „The Surrealist Shock“ im Seoul Arts Center (SAC) im Süden Seouls, das berühmte Werke wie „Not to be Reproduduced“ (1937) von René Magritte (1898-1967) und „The Face de la guerre“ zeigt. von Salvador Dalí (1904-1989) aus der umfangreichen Sammlung surrealistischer Kunst im Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam, Niederlande.

Die andere ist eine Retrospektive des spanischen Meisters Dalí im Dongdaemun Design Plaza (DDP) im Zentrum von Seoul.

„Der surrealistische Schock: Meisterwerke aus dem Boijmans Van Beuningen Museum“

Besucher der Ausstellung „Surrealist Shock“ im Hangaram Art Museum des SAC werden überrascht sein zu erfahren, dass die berühmten ausgestellten Kunstwerke, die in vielen Kunstbüchern erschienen sind, aus dem weniger bekannten Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam stammen Koreaner als die großen Museen in New York, London und Paris.

„Das Museum verfügt über die größte Sammlung surrealistischer Kunst in Europa“, sagte Yoo In-taek, Präsident des Seoul Arts Center. Etwa 180 Stücke aus der Sammlung sind Leihgaben.

Zu den bekanntesten Werken zählt „The Red Model III“ (1937) des belgischen Künstlers Magritte im ersten Teil der Ausstellung „Surrealistische Revolution“. Das Gemälde stellt ein Paar Schuhe dar, deren Teile menschliche Füße sind. Die unerwartete und bizarre Kombination der beiden gewöhnlichen Dinge stellt die konventionelle Dichotomie – der lebende Körper gegenüber dem anorganischen Objekt sowie das Innere gegenüber dem Äußeren – in Frage. Die Verschiebung von Dingen aus ihrem gewöhnlichen Kontext, wie in dieser Tabelle, heißt Kulissenwechsel in der surrealistischen Kunst.

Dieser Abschnitt beherbergt auch „Paar mit den Köpfen voller Wolken“, ein Diptychon von Dalí, dessen Tafeln wie die Silhouetten der Figuren in „L’Angélus“ des französischen Malers Jean-François Millet des 19. berühmter Malerei, die Dalí für lange Zeit inspirierte und zu einer Obsession wurde. Die Silhouetten sollen „die mentalen Porträts von Dalí und seiner Frau und Muse Gala Dalí“ sein, so Els Hoek, Kuratorin des niederländischen Museums, die am Freitag an der Pressevorschau teilnahm.

Der Abschnitt, der eine Art Einführung in den Surrealismus darstellt, enthält auch wichtige Bücher und Dokumente wie das „Surrealist Manifesto“ (1924) des französischen Dichters André Breton (1896-1966), der Mitbegründer und Führer einer bestimmten Bewegung war. Die Ausstellung eignet sich für Interessierte, die sich eingehend mit dem Surrealismus beschäftigen möchten, da sie die verschiedenen Aspekte und Bedeutungen der Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts im Kontext der größeren Kunst- und Kulturgeschichte behandelt.

Neben dem einleitenden Abschnitt befindet sich „Dada und Surrealismus“, ein Abschnitt, der untersucht, wie die Entstehung von Dada, der avantgardistischen Kunstbewegung, die alle Arten von gesellschaftlichen Normen, einschließlich derer der Kunst mit oft absurden Kunstwerken, hinterfragt und herausfordert zur Geburt des Surrealismus. Es präsentiert Werke des französischen Dada-Künstlers Marcel Duchamp (1887-1968), der als Pionier der Konzeptkunst gilt, und des amerikanischen Künstlers Man Ray (1890-1976), der sowohl am Dada als auch am Surrealismus beteiligt ist.

Insbesondere ist da die 1974er Replik von „The Gift“ von Ray, einem ikonischen Werk von Dada, dessen Original 1921 uraufgeführt wurde, aber später verloren ging. Ein Beispiel für ein Readymade, das Kunstwerke aus hergestellten Gegenständen bezeichnet, besteht aus einem Eisen, an dessen Hauptplatte Stifte geklebt sind. Die seltsame Kombination gewöhnlicher Gegenstände ruft ein Gefühl der Fremdheit hervor, mit dem der österreichische Psychologe Sigmund Freud (1856-1939) das Angstgefühl beschrieb, wenn etwas sowohl vertraut als auch fremd ist. Die meisten Surrealisten wurden stark von Freud beeinflusst.

In den folgenden Abschnitten sind die Kunstwerke nach Schlüsselbegriffen des Surrealismus wie „der träumende Geist“, „zufällig und das Irrationale“, „Begierde“ und „das seltsam Vertraute“ geordnet. Die Exponate umfassen Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien, Filme und Readymades. „Sie werden die verschiedenen Stile und Materialien sehen, die von den Künstlern verwendet werden. Beim Surrealismus geht es nicht um einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Format“, sagte Hoek.

Hoek forderte das Publikum auch auf, den Werken surrealistischer Künstlerinnen, die im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen unterschätzt und weniger bekannt sind, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Zu den in dieser Ausstellung präsentierten Persönlichkeiten zählen die argentinisch-britische Künstlerin Eileen Agar (1899-1991), die deutsch-schweizerische Künstlerin Méret Oppenheim (1913-1985) und die anglo-mexikanische Künstlerin Leonora Carrington (1917-2011).

Die Sektion „Dreaming Mind“ umfasst mehrere Gemälde von Dalí, die gute Beispiele für seine Doppelbildtechnik sind, die er „die paranoid-kritische Methode“ nannte. Im Gemälde „Spanien“ sieht der Betrachter aus der Ferne die Silhouette einer Frau, doch bei näherer Betrachtung entdeckt der Betrachter, dass Torso und Gesicht der Frau aus kriegerischen Kämpfern bestehen. Es symbolisiert den spanischen Bürgerkrieg.

Als Highlight der Ausstellung wählte Hoek Magrittes „Not To Be Reproduduced“ im Schlussteil „Strangely Familiar“. Das Gemälde zeigt die Erscheinung eines Mannes von hinten, da der Spiegel vor ihm eher seinen Hinterkopf als sein Gesicht widerspiegelt, aber wie üblich den Kamin und das Buch vor ihm.

Das mysteriöse und sogar erschreckende Bild inspirierte viele Filme wie den koreanischen Horrorfilm „Into the Mirror“ (2003) von Kim Sung-ho. Das Gemälde beschäftigt sich jedoch nicht nur mit dem Mysterium, sondern wirft auch eine rationale Frage nach der Malerei und Darstellungskunst auf. Obwohl der Betrachter schnell zu dem Schluss kommt, dass das Bild des Mannes rechts eine Spiegelung ist, sind die beiden Bilder des Mannes beide Gemälde von Magritte, also Malerei auf Leinwand. Warum denken wir also, dass der linke ein echter Mann ist und der rechte sein seltsames Spiegelbild?

Zu „Into the Mirror“ sagte Hoek: „Magritte bildete zusammen mit Marcel Duchamp die Grundlage der Konzeptkunst .

Die Ausstellung ist bis zum 6. März 2022 im Hangaram Art Museum im Seoul Arts Center in South Seoul zu sehen. Der Eintritt beträgt 20.000 Won (16,80 US-Dollar) für Erwachsene. Für mehr Informationen, Besuchen Sie http://surrealism2021.modoo.at

„Salvador Dalí: Fantasie und Realität“

Dalís Retrospektive im DDP im Zentrum von Seoul zeigt seine skurrilen und bizarren Ölgemälde und Illustrationen aus den frühen 1910er bis 1980er Jahren und gliedert den Künstler in chronologischer Reihenfolge in 10 Hauptthemen. Die Stücke sind Leihgaben des Dalí Theater-Museums in Figueres, Spanien; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía in der spanischen Hauptstadt Madrid; und das Salvador Dalí Museum in Florida, USA.

Über 140 Werke, von Installationen und Cartoon-Ausschnitten bis hin zu Videoclips und Gemälden, bilden die Gesamtheit des vielseitigen künstlerischen Spektrums von Dalí. Er war nicht nur Maler; er hat sich immer wieder in neuen Bereichen herausgefordert.

Dalí arbeitete mit dem britischen Regisseur Alfred Hitchcock (1899-1980) für die Kunst des Thrillers „Spellbound“ (1945) zusammen, der jetzt in der Show gezeigt wird. Er arbeitete sogar ab 1945 mit dem amerikanischen Animator Walt Disney (1901-1966) zusammen. Obwohl das Projekt eingestellt wurde, wurde 2003 nach ihren beiden Todesfällen ein animierter Kurzfilm fertiggestellt. Die Animation mit dem Titel „Destino“ (2003) ist ebenfalls zu sehen.

Dalí soll stark von dem spanischen Maler Diego Velázquez (1559-1660) und dem italienischen Maler Raphael (1483-1520) beeinflusst worden sein. Auch seine Verwendung traumähnlicher Bilder, die offenbar auf dem Unterbewusstsein beruhen, legt eine Freudsche Interpretation nahe. Dalí und der österreichische Begründer der Psychoanalyse lernten sich in den 1930er Jahren kennen.

Dalí wurde sogar von der Ausstellung zitiert, weil er sagte: „Gib mir zwei Stunden Aktivität am Tag und ich nehme die anderen zweiundzwanzig in Träumen.“ “

Solche Bilder, die eine Flucht vor der Realität zu sein scheinen, werden in Stücken wie „Büste des Voltaire“ (1941), „Die Nase von Napoleon, verwandelt in eine schwangere Frau, die seinen Schatten melancholisch zwischen den ursprünglichen Ruinen wandelt“ (1945) dargestellt. und „Entmaterialisierung in der Nähe von Neros Nase“ (1947).

Obwohl es der Ausstellung nicht gelungen ist, berühmte Dalí-Werke wie „Soft Self-Portrait with Fried Bacon“ (1941) zu sichern, das Teil der Sammlung des Dalí-Theater-Museums in Figueres ist, können die Besucher die weniger bekannten Seiten von seine Arbeit. Zum Beispiel illustrierte Dalí 1969 das Kinderbuch „Alice’s Adventures in Wonderland“ von Lewis Carroll.

Die Ausstellung läuft bis zum 20. März 2022. Die Tickets reichen von 8.000 Won ($6,7) bis 20.000 Won. Für mehr Informationen, Besuchen Sie www.gncmedia.com

