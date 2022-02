Super Mario RPG Director möchte, dass sein neustes Spiel „Another Mario RPG“ wird

Vor Papiermario und das Mario und Ludwig Serie gab es 1996 den SNES-Titel, Super Mario-Rollenspiel. Wenn Sie sich jemals über eine mögliche Fortsetzung Gedanken gemacht haben, sind Sie nicht allein. Tatsächlich ist auch Chihiro Fujioka – einer der Regisseure des Spiels – bereit dafür.

In einem kürzlich geführten Interview mit der MinnMax-YouTube-KanalFujioka sprach nicht nur über die Entwicklung von Super Mario RPG auf dem Super Famicom, sondern erwähnte auch, dass er offen für ein Follow-up wäre und es gerne zu seinem „letzten“ Spiel machen würde.

Frage: „Warst du darauf erpicht, irgendwann in deiner Karriere ein Mario-Rollenspiel in die Hände zu bekommen?

Chihiro Fujioka: „Ja, ich würde sehr gerne eins machen … ja, also war ich in meiner Karriere an vielen Spielen beteiligt und ich möchte wirklich, dass mein letztes ein weiteres Mario-RPG-Spiel ist, wenn möglich …“