Stardew Valley Creator bedankt sich bei den Fans für das Festhalten am 5-jährigen Jubiläum

Erst gestern hat Stardew Valley sein fünftes Jubiläum gefeiert, was ziemlich verrückt klingt, wenn man darüber nachdenkt. Es ist fünf Jahre her, dass das Spiel veröffentlicht wurde, aber es sieht immer noch frisch und aufregend aus mit der Arbeit, die nach dem Start in das Spiel gesteckt wurde.

Eric Barone, AKA ConcernedApe und der Schöpfer des Spiels, ging anlässlich des fünften Jubiläums des Spiels zu Twitter, um Fans und Spielern dafür zu danken, dass sie so lange im Spiel geblieben sind. Und mit der Art und Weise, wie das Spiel verlaufen ist, wird es ständig verbessert Im Laufe der Jahre ist es durchaus möglich, dass Barone weiterhin an Korrekturen und Updates arbeitet, um weitere Inhalte hinzuzufügen.

Heute ist das 5. Jubiläum von Stardew Valley. Ich möchte mich nur bei Ihnen allen für die Teilnahme bedanken. Es war wirklich cool. – ConcernedApe (@ConcernedApe) 26. Februar 2021

Noch vor wenigen Monaten hatten wir Update 1.5, den größten Content-Rückgang, den Stardew Valley seit einiger Zeit verzeichnet hat. Es wurden neue Dungeons, neue Tiere, Werkzeuge sowie neue Start- und Endziele für die Spieler hinzugefügt, und der Patch ist geworden für Konsolen freigegeben erst vor ein paar Wochen.

Es gibt immer noch viel Inhalt, um ins Stardew Valley einzutauchen, auch wenn Sie seit dem Start gespielt haben. Dies ist ein Beweis für die Stärke dieser Landwirtschaftssimulation. Stardew Valley ist jetzt auf PCs, Konsolen und Mobilgeräten verfügbar.