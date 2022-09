Sportnachrichten | Vani organisiert eine schöne Rallye in Finnland, bescheidener Start von Tvesa

Alands (Finnland), 1. September (PTI) Indiens Vani Kapoor erholte sich hervorragend, als sie von einem vierfachen Bogey zurückkam und mit zwei Löchern eins unter Par gewann, um in der ersten Runde des Alands 100 Ladies Open-Golfturniers ein Unentschieden für den sechsten Platz zu erreichen hier.

Vani, die Anzeichen zeigt, dass sie sich von ihrer alten Form erholt und kürzlich sogar die Top 3 der Ladies European Tour belegte, startete mit einem Birdie am neunten Platz, dem Start der Back Nine im Alands Golf Club.

Dann ließ sie ein vierfaches Bogey auf ihrem fünften Loch fallen, dem Par-4-Loch 13.

Sie gab nicht auf, sondern ignorierte stattdessen die Enttäuschung und begann sich zu wehren.

Vani vögelte am 14., ließ aber am 16. einen Schuss fallen. Sie kam noch einmal mit Birdies am 17., 18. und zweiten Loch zurück, um wieder auf Par zu kommen.

Zwei Pars folgten, dann kam ein weiteres Birdie auf dem fünften Par-4 und sie war in den roten Farben und war bis zu T-6. Sie pariert das sechste und hat zwei weitere Löcher, nachdem sie das neunte begonnen hat.

Unter den anderen Indianern war Amandeep Drall, der eins über 12 Löcher ist, T-21 und Ridhima Dilawari war zwei über 74, um T-32 zu sein.

Unter anderem war Tvesa Malik drei über und T-48, während Diksha Dagar drei über 10 Löcher war und Neha Tripathi einen harten Tag mit 10 über 14 Löcher hatte.

Die Österreicherin Emma Spitz war mit vier Under für die erste Runde mit sechs Birdies und einem Eagle und vier Bogeys Vereinsführerin.

Sofie Bringer aus Schweden war ebenfalls vier unter, hatte aber noch sieben Löcher vor sich und Ursula Wikström war drei unter neun.

