Sommerhaus der Stars (RTL): Hass-Tirade im Netz gegen Sieger – “Wie tief kann man sinken”

Die Gewinner, das Auswandererpaar Caro und Andreas Robens, zogen aus dem „Sommerhaus der Sterne“ aus. Ein Megadiss brach auf Instagram auf ihr zusammen.

“Sommerhaus der Sterne” Gewinner Caro und Andreas Robens kehren nach ihrem Sieg in ihre Wahlheimat Mallorca zurück.

und kehren nach ihrem Sieg in ihre Wahlheimat Mallorca zurück. Von ihnen Verabschieden Sie sich von den Fans sie auf Instagram .

sie auf . Aber dann folgt man Hetztirade gegen die beiden.

Bocholt – Sie kamen, kämpften und gewannen: So lässt sich die Karriereleiter des Trash-TV zusammenfassen Auswandererpaar Caro und Andreas Robens in dem RTL-Reality-Show „Sommerhaus der Stars„ kletterte. Am Ende wartete nicht wenig Geld auf sie: 50.000 Euro mögest du als Gewinner der aktuellen Saison mit nach Hause zu nehmen. Geld, das sie jetzt wirklich verwenden können. Endlich stehen sie Bodybuilder mit Ihrem Fitnessstudio auf der spanischen Insel Mallorca durch die hartnäckigen Corona-Krise kurz vor dem Bankrott. Die beiden beschwerten sich immer wieder über sie finanzielles Elend, auch im TV-Format “Auf Wiedersehen Deutschland”. Anstatt den Gewinn vollständig in ihre Existenz zu investieren, stellen sie sich zunächst unter das Messer Kosmetische Chirurgen. Dies stößt jedoch bei ihren Fans auf reines Unverständnis.

Sommerhaus der Stars (RTL): Hammer Diss gegen Siegerpaar im Netz – “Wie tief kann man wirklich sinken?”

Caro und Andreas Robens waren offensichtlich stolz auf ihre „Leistung“ und verabschiedeten sich von ihnen Instagram-Kanal von ihren Fans in Deutschland, weil sie jetzt zurück nach Mallorca gehen. “Die Zeit ist gekommen. Nach fast drei Wochen in Deutschland fahren wir wieder nach Hause. Es war eine großartige und aufregende Zeit im guten alten Deutschland “, schreiben sie unter ihrem Instagram-Beitrag. Zwei Pflaster auf Andreas ‘Gesicht zeigen das hinter ihm Schönheit op. Nach seinem Augenbrauen– –Heben anscheinend wurden die Stiche noch nicht entfernt. Ihre Schönheitsinterventionskampagne kommt bei ihnen rüber Anhänger mächtiges Missverständnis.

Sommerhaus der Stars (RTL): Hammer Diss gegen Caro und Andreas Robens – Fans völlig verblüfft

“Eigentlich hätte ich dir den Sieg nach den ersten Folgen gegeben”, beginnt eine Anhängerin von ihr Hetztirade. Insbesondere das Mitleid hätte dabei eine große Rolle gespielt. Besonders für Caro Robens, weil sie sich von ihrem Ehemann “unterbieten” lässt und kein Selbstvertrauen hat, fährt der Betrachter fort. Aber ihnen Aktion, „das Siegergeld für eine Operation an Tränensäcken auszugeben und sich dann über die Verluste aufgrund der Schließungen auf Mallorca zu beschweren“, Das ist” tolles Kino “für sie.”Wie tief kannst du wirklich sinken?„, Sie erinnert sich nur.

Immerhin erhält die Followerin 600 Likes für ihre Aussage. Im Gegensatz zur Antwort des Ehepaares Robens: „Das Reine Sie spricht von dir “, die zwei Zähler mit drei lachenden Tränenlächeln. Bisher stimmen nicht einmal 100 Follower zu. Und es gibt immer noch unangenehme Kommentare für das Bodybuilder-Paar: „Geht es dir gut? Andreas sieht um die Augen schlecht aus “,„ Passt zu Halloween “und„ Andreas muss sich heute nicht anziehen “, sagen die Fans über den neuen Look der beiden. ((jbr)

Rubriklistenbild: © Instagram / caroline_andreas_robens