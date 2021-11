Soccer-Dykes-Strafe lässt Schottland in Österreich gewinnen

Schottland stärkte seine Hoffnungen auf die WM-Qualifikation in der Gruppe F, als es am Dienstag mit einem Elfmeter von Lyndon Dykes einen 1:0-Sieg über Österreich einbrachte und damit den zweiten Platz belegte.

Eine VAR-Überprüfung gab den Schotten in der 30. Minute einen Strafstoß, nachdem Verteidiger Martin Hinteregger Che Adams misshandelt hatte und Dykes seinen Elfmeter durch die Mitte und durch Torhüter Daniel Bachmann schoss. Die Österreicher waren dann wütend, dass sie kurz vor der Pause keinen Elfmeter bekamen, als der Ball den Arm von Stephen O’Donnell traf, als dieser mit Christoph Baumgartner zum Kopfball stieg.

Schottland verteidigte dann hervorragend, um die Führung zu behalten, wobei die Mannschaft von Steve Clarke auf 11 Punkte zurückfiel, einen Punkt vor Israel und vier vor den Österreichern. Das Ergebnis war ein weiterer Rückschlag für Österreich nach der 5:2-Niederlage gegen Israel am Samstag und ihre Fans buhten und schikanierten sie, als sie das Spielfeld verließen.

Dänemark führt die Gruppe mit 18 perfekten Punkten in sechs Spielen nach einem 5:0-Sieg gegen die Israelis an, doch vier Spiele vor Schluss haben die Schotten nun gute Chancen auf den zweiten Platz und einen Platz in den Playoffs. „Wir sind hierher gekommen, um zu gewinnen, und wir haben es geschafft“, sagte Dykes nach seinem zweiten Sieg der Woche nach dem Samstag gegen Moldawien.

„Mit jedem Spiel in dieser Woche sind wir stärker und stärker geworden – und zeigen unsere Solidarität. Wir arbeiten hart füreinander und die Abwehr beginnt von vorne“, fügte er hinzu. Im Oktober ist Schottland in Israel und auf den Färöern zu Hause, bevor es nach Moldawien geht und zu Hause in Dänemark endet.

