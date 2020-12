So beherrschen Sie die Trackpad-Gesten Ihres Chromebooks [VIDEO]

Chromebooks sind so konzipiert, dass sie leicht zu verstehen und zu navigieren sind. Ein Großteil dieser Navigation befindet sich im leistungsstarken und flexiblen Trackpad, das sich direkt unter Ihrer Chromebook-Tastatur befindet. Diese Eingabemethode bietet viel Leistung gegenüber Chrome OS. Nur weil Chromebooks optimiert werden sollen, bedeutet dies nicht, dass vereinfachte Computer keine Lernkurve aufweisen. Vor diesem Hintergrund wollten wir eine schnelle und einfache Anleitung für alles erstellen, was Sie mit dem integrierten Trackpad Ihres Chromebooks tun können.

Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis zu den Einstellungen. Im Einstellungsmenü Ihres Geräts können Sie darauf zugreifen Einstellungen> Gerät> Touchpad (oder Maus und Touchpad, wenn Sie eine Maus angeschlossen haben) und Sie können entscheiden, ob Sie das Tippen zum Klicken, Tippen und Ziehen und das Umkehren des Bildlaufs aktivieren möchten. Für diesen Beitrag und dieses Video müssen Sie lediglich wissen, dass ein Druck auf das Trackpad oder ein physischer Klick auf das Trackpad dasselbe bedeutet und beide funktionieren, wenn die Option aktiviert ist. Das umgekehrte Scrollen ist auch eine gute Wahl, je nachdem, was sich für Sie natürlich anfühlt, aber ich lasse es eingeschaltet, weil ich möchte, dass sich der Inhalt auf dem Bildschirm beim Scrollen in die gleiche Richtung wie meine Finger bewegt, wie wir es tun. Wir sind an Telefone und Tablets gewöhnt. Jetzt lass uns eintauchen.

Ein-Finger-Gesten

Wie zu erwarten ist, sind Ein-Finger-Gesten ziemlich einfach. Mit einem Finger auf dem Trackpad können Sie Bewegen Sie den Mauszeiger um den Bildschirm und Gegenstände auswählen wie Apps, Weblinks und Systemeinstellungen. Darüber hinaus können Sie Klicken Sie, um geöffnete Fenster zu öffnen und ziehen Sie sie mit einem physischen Klick und Ziehen über den Bildschirm oder doppelklicken und ziehen Sie, wenn Sie die Tippoptionen aktiviert haben.

Zwei Fingergesten

Wenn wir eine weitere Zahl hinzufügen, werden die Gesten etwas komplexer. Mit zwei Fingern auf dem Trackpad ist die nützlichste Geste definitiv Bildlaufbewegung. Abhängig von Ihrer zuvor erwähnten Einstellung für den umgekehrten Bildlauf variiert das Verhalten dieser Geste. Wenn Sie jedoch zwei Finger auf das Trackpad legen und sich in eine beliebige Richtung bewegen, wird der Inhalt auf Ihrem Bildschirm verschoben, solange dieser Inhalt gescrollt werden kann. Nehmen Sie zum Beispiel diesen Beitrag, den Sie gerade lesen. Mit zwei Fingern auf dem Trackpad können Sie nach oben und unten ziehen, um Inhalte einfach zu verschieben.

Zusätzlich können Sie mit zwei Fingern a Pinch-Zoom-Bewegung Dadurch werden Webinhalte und andere App-Inhalte vergrößert, wenn dies zulässig ist. Bei vergrößertem Inhalt ist das Scrollen mit zwei Fingern praktisch, um sich auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung zu bewegen und Ihren jetzt gezoomten Inhalt anzuzeigen: nach oben, unten, links oder rechts.

Schließlich können Sie durch Klicken oder Drücken von zwei Fingern Popup ein Kontextmenü ähnlich wie Windows Rechtsklick oder langes Drücken auf Android / iOS. Der Inhalt des Kontextmenüs unterscheidet sich von App zu App. Wenn Sie jedoch nach zusätzlichen Optionen suchen, lohnt es sich immer, mit zwei Fingern zu tippen / zu klicken, um festzustellen, ob unter der Oberfläche Extras lauern.

Ein Bonuszug, der immer noch nur in Chrome und Web-Apps (nicht in Android-Apps) funktioniert, ist ein Wischen mit zwei Fingern nach links / rechts, um sich durch Webinhalte vorwärts / rückwärts zu bewegen. Dies ist ein praktischer Tipp, den wir im Video weggelassen haben, da er nicht systemweit funktioniert.

Drei Fingergesten

Wenn Sie zu Drei-Finger-Gesten wechseln, werden die Dinge noch komplexer. Bei diesen Gesten geht es mehr um Multitasking-Produktivität und eher um Ergänzungen als um Anforderungen. Zuallererst haben wir Reibung der Laschen. Die Idee hier ist einfach: Wenn Sie in Chrome sind und oben Registerkarten geöffnet haben, können Sie drei Finger nach links oder rechts streichen und mühelos durch diese Registerkarten navigieren. Es ist unglaublich nützlich und eine Funktion, die Sie auf jeden Fall vermissen werden, wenn Sie sich daran gewöhnen und wieder zu einem Windows- oder Mac-Laptop wechseln.

Dann den Vorschaumodus. Während es auf Chromebooks eine spezielle Tastaturtaste dafür gibt, ist das Wischen mit drei Fingern meiner Meinung nach viel schneller. Mit dieser Geste können Sie Ihren Übersichtsmodus aufrufen und alle geöffneten Fenster gleichzeitig auf Ihrem Desktop anzeigen. Wenn Sie viel zu tun haben oder das gewünschte Fenster einfach nicht finden können, ist dies sehr praktisch und eine Geste, die ich täglich unzählige Male verwende.

Schließlich können Sie mit den gleichen drei Fingern Klicken Sie darauf, um alle Registerkarten zu schließen, über die Sie den Mauszeiger bewegen. Wenn Sie eine Handvoll geöffneter Registerkarten in Chrome schnell schließen müssen, werden mit einem Drei-Finger-Klick alle Registerkarten geschlossen, über die Sie den Mauszeiger bewegen, ohne den Cursor direkt über das kleine X oben bewegen zu müssen. Es scheint klein, aber diese Geste ist sehr nützlich.

Vier Fingergesten

Endlich haben wir unsere letzte Vier-Finger-Geste. Mit dem oben genannten Übersichtsmodus können Sie virtuelle Desktops erstellen, mit denen Sie drei zusätzliche Arbeitsbereiche konfigurieren können. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei zusätzliche Monitore virtuell auf Ihrem Chromebook. Wenn Sie sie aktiviert haben und bereit sind, zwischen ihnen zu wechseln, gibt es Tastaturkürzel und die Möglichkeit, im Vorschaumodus auf Desktops zu klicken. Die mit Abstand zufriedenstellendste Methode ist jedoch a Streichen Sie mit vier Fingern nach links oder rechts. das Trackpad.

Mit dieser schnellen Geste können Sie Wechseln Sie nahtlos von einem Arbeitsbereich zum anderen mit einer Bewegung des Handgelenks. Es gibt sogar Arbeiten Sie daran, Animationen schneller und Übergänge zwischen Ihrem Desktop reibungsloser zu gestalten. Da dies in zukünftigen Updates mit Chrome OS geschieht, ist die Vier-Finger-Geste zum Wechseln von Desktops vorteilhafter als je zuvor.

So, das wars! Wenn Sie diese Gesten erhalten, werden Sie in kürzester Zeit zum Chromebook-Trackpad-Meister. Während viele davon Spaß machen, sind die meisten auch nützlich. Sie werden viel produktiver und agiler, wenn Sie sich im Betriebssystem bewegen, wenn Sie diese Verknüpfungen wie Ihren Handrücken kennen. Es gibt also nicht viele Ich empfehle dringend, sie auswendig zu lernen, sie häufig zu verwenden und mehr in kürzerer Zeit zu erledigen.