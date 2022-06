Shin-Chan: Ich und der Professor im Sommerurlaub für Western Switch-Veröffentlichung bestätigt

Es ist bestätigt Shin-chan: Ich und der Professor in den Sommerferien – Die endlose siebentägige Reise (basierend auf der japanischen Manga- und Anime-Serie Bleistift Shin-Chan) wird im August eine westliche Veröffentlichung im Switch eShop und auf PlayStation 4 erhalten.

Diese spezielle Version wurde erstmals 2021 in Japan zur Verfügung gestellt und ist viel ausgefeilter Endlosläufer eins von vor ein paar jahren. Es ist ein Spiel, bei dem Sie als fünfjähriger Protagonist der Serie eine Stadt erkunden – Fotos machen, angeln, Käfer fangen, Sport treiben, Dinosaurier entdecken und vieles mehr. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Serien Wildwechsel und Geschichte der Jahreszeiten.

Es wird von Neos Corporation herausgegeben und von Millennium Kitchen entwickelt – dem Team, das für die „Mein Sommerurlaub‚Spiele und Monsterangriff am Freitag auf dem 3DS.

Unten ist eine Hintergrundgeschichte. Es wurde auch bestätigt, dass das Spiel englische, japanische, deutsche, spanische und portugiesische Untertitel unterstützen wird (danke, Gematsu).

Hiroshi muss auf Geschäftsreise nach Kyushu, also hat sich die ganze Nohara-Familie entschieden, bei Misaes Jugendfreund in Assou, Kumamoto, zu bleiben.

Mit seiner neuen Kamera in der Hand kann Shinnosuke seinen Sommerurlaub in den wunderschönen Feldern und Bergen von Assou in vollen Zügen genießen. Die Landschaft wimmelt sogar von Kreaturen, die er in Kasukabe nie finden würde. Und es gibt Stadtbewohner zu helfen und neue Freunde zu finden.