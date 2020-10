“Seit Jahren am tiefsten Punkt”

Die DFB-Mannschaft bestritt innerhalb von sieben Tagen drei Spiele. Nur ein Sieg fiel dem Niederelfen auf. G.In der Nationalmannschaft will keine große Euphorie entstehen. Warum ist das so?

“Es ist mir egal. Die Nationenliga ist Scheiße und ein Scherzereignis. Dies sind Vorbereitungsspiele, nichts weiter. “”

Rainer Calmund war in guter Verfassung, als er letzten Sonntag am “Doppelpass” -Tisch des Fußballtisches zu Gast war, und äußerte sich zu dem von der Uefa gestarteten Wettbewerb.

Der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen ist seiner Meinung nach nicht allein. Nationaltrainer Löw sieht den neu geschaffenen Wettbewerb auch als unnötige zusätzliche Belastung als ein Turnier mit Mehrwert, geschweige denn großer sportlicher Relevanz.

TV-Einschaltquoten sind schlecht

Während die Nationalmannschaft am vergangenen Samstag in der Ukraine ihren ersten 2: 1-Sieg in dieser jungen Liga feierte, gab es am Dienstagabend ein 3: 3-Spiel gegen die Schweiz. ((Hier gehe zum Spielbericht).

Hui vorne, ugh hinten, so lässt sich die Leistung des DFB-Teams kurz zusammenfassen (Hier zur Einzelbewertung gehen). Die Achterbahnfahrt gegen die Konföderierten hat erneut gezeigt, dass dieses deutsche Team derzeit alles andere als solide ist. Dies ist auch keine neue Erkenntnis, da der Niederelfe bereits Schwächen im Defensivverhalten und im Entwicklungsspiel gegen die Ukraine und im Test gegen die Türkei aufgedeckt hat.

Aber ob es ein Testspiel ist, Nations League oder EM-Qualifikation: Im Allgemeinen möchte ich keine große Euphorie um die Nationalmannschaft entstehen. Die steigenden Zahlen in der Corona-Pandemiewas bedeutete, dass die letzten Länderspiele fast ohne Zuschauer gespielt werden mussten, kann dazu beitragen.

Aber auch Ex-Nationalmannschaft Bastian Schweinsteiger sieht eine Art Entfremdung im DFB-Team. “Man kann sich nicht mehr zu 100 Prozent mit der Nationalmannschaft identifizieren – was schade ist. Ich hoffe, dass sich das wieder ändern wird”, sagte der Weltmeister von 2014 am vergangenen Samstag während des Länderspiels in der Ukraine.

Die TV-Quote für die neuesten Spiele wurde erreicht das Schlimmste der Low-Ära. Die Fans wenden sich weitgehend von der Nationalmannschaft ab, was für eine Rolle repräsentative Umfrage des Wahllokals Civey im Auftrag von t-online bestätigt.

“Niemand versteht, warum diese Spiele existieren”

Aber was genau stört die Leute gerade an der Nationalmannschaft? In Köln, wo die Nationalmannschaft am Mittwochabend gegen die Schweiz spielte, fragte t-online die Leute nach ihrer aktuellen Beziehung zu DFB-Team interviewt.

Einer von ihnen ist Dustin (23), der sagt: „Meine Beziehung zur Nationalmannschaft ist seit Jahren die niedrigste. Fußball ist sehr unattraktiv. Joachim Löw ist nicht mein Favorit. Die Nations League ist auch ein Dorn im Auge: „Niemand versteht, warum diese Spiele existieren – auch zu diesem Zeitpunkt. Ich denke nicht, dass das angemessen ist. “”

Die 15-jährige Leonie ist mehr besorgt darüber, dass auch während der Koronapandemie Fußballspiele gespielt werden. “Trotz der Hygienemaßnahmen. Ich weiß nicht, was ich zu diesen Spielen sagen soll. Es ist auch eine Schande für die Spieler, dass die Fans fehlen.”

Der 68-jährige Ralf ärgert sich über die Leistung der Spieler: “Die Qualität hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verschlechtert. Ich sehe keinen Versuch, eine konstante Leistung zu erzielen. Die Verantwortung liegt bei den Spielern, die diese Leistung erbringen sollten.” “”

Was sich in den Augen der Befragten ändern muss, ob Joachim Löw noch die richtige Person ist und warum im DFB momentan nicht alles schlecht ist, zeigt das Video oder höher Hier.