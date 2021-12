Sehen Sie, wie Will Smith seine Eindrücke von Arnold Schwarzenegger teilt, während er eine großartige Geschichte über sein Filmdebüt erzählt

Will Smith ist einer der größten Filmstars der Welt, auch wenn das war nicht immer so . Es war eine Position, für die er hart gearbeitet hat. Der Schauspieler hat schon gesprochen über die Weisheiten, die er von Arnold Schwarzenegger erhalten hat, aber bis man ihn die Geschichte mit einem schrecklichen österreichischen Akzent erzählt hat, hat man sie nicht wirklich gehört.

Will Smith erschien kürzlich auf dem Graham Norton Show , wo er eine Geschichte, die er bereits erzählt hat, erzählte, wie er vor vielen Jahren bei einer Eröffnung von Planet Hollywood Arnold Schwarzenegger fragte, wie man der größte Filmstar der Welt wird. Er hat eine Antwort bekommen, und zwar eine ziemlich gute, aber es ist besser, wenn Sie sie von Will Smith hören, weil er seinen Eindruck von Arnold besser macht. Hör zu.

Will Smith sind Akzente nicht fremd. es ist hatte definitiv rollen wo er sie her hat, aber dann trainiert er dann, und wahrscheinlich hat er seinen österreichischen Akzent nicht mehr geübt, als er diese Geschichte in der Vergangenheit nur selten erzählt hat. Obwohl er aussieht wie wir alle, wenn wir versuchen, einen Eindruck von Arnold zu hinterlassen, hat er einen einzigartigen Klang.

Trotz der Betonung ist der Rat, den Will Smith von Arnold erhalten hat, eigentlich ziemlich gut. Um der größte Filmstar der Welt zu sein, muss man außerhalb der Vereinigten Staaten ein Star sein. Die Leute, die in anderen Ländern Fangemeinden aufgebaut haben, haben den Ruhm wirklich auf eine andere Ebene gehoben.

Und dieser Rat ist heute umso wichtiger als in den 90ern als Will Smith es bekam. Heutzutage ist die internationale Kinokasse ein großer Teil des Erfolgs jedes Kinostarts, und obwohl die Auffassung wächst, dass „Filmstars“ heute weniger wichtig für den Erfolg des Films sind, wenn Sie ein Schauspieler und Ihre Filme sind internationale Anziehungskraft haben, das wird für deine Karriere immer unglaublich wichtig sein.

Es gab sicherlich eine Zeit, in der Will Smith wahrscheinlich war der größte Filmstar der Welt . Er war jahrelang der Kassenkönig am 4. Juli dank Filmen wie Tag der Unabhängigkeit und Männer in Schwarz.. Und obwohl er wahrscheinlich die Krone des größten Filmstars der Welt aufgegeben hat, weil Dwayne Johnson existiert, ist er immer noch ein weltweit anerkannter Star, dessen Name die Leute ins Theater locken kann.