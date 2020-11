Samsung SSDs am Black Friday zu günstigen Preisen bei Amazon

René Resch



Bei Amazon erhalten Sie derzeit verschiedene SSDs wie eine interne Samsung 500 GB SSD zu einem Spitzenpreis. Aber auch SSDs anderer Hersteller sind derzeit bei Amazon zu Deal-Preisen erhältlich.





Vergrößern



Samsung SSDs bei Amazon zu günstigen Preisen © Amazon

Zum



Schwarzer Freitag bei Amazon (26.11 + 27.11.2020)



Es gibt viele spannende Technologieangebote. Sie können derzeit verschiedene Speicherprodukte wie z

Zum Beispiel interne und externe SSDs sowie Samsung und andere Hersteller

zu Spitzenpreisen. Die besten Angebote vor “Black Friday” für SSDs und Co. finden Sie hier:

Samsung-SSD-Angebote

Samsung 860 EVO

500 GB, SATA, 2,5 Zoll, interne SSD, schwarz

für 49,90 statt 82,84 Euro



Samsung 970 EVO Plus

500 GB, NVMe, M.2, interne SSD, schwarz

für 69,30 statt 116,96 Euro





Samsung T7 Touch Tragbare SSD

500 GB, USB 3.2 Gen.2, Externe SSD, Metallic Silver

für 73,50 statt 131,14 Euro





Samsung 970 EVO Plus

1 TB, NVMe, M.2, interne SSD, schwarz

für 119,99 statt 204,70 Euro



Samsung T7 Touch Tragbare SSD

1 TB, USB 3.2 Gen.2, Externe SSD, Metallic Silver

für 137,99 statt 218,87 Euro



Samsung 860 EVO

2 TB, SATA, 2,5 Zoll, interne SSD, schwarz

für 194,99 statt 292,43 Euro



Samsung tragbare SSD T5

2 TB, USB 3.1, externe SSD, schwarz

für 239,99 statt 365,09 Euro



Weitere aktuelle SSD-Angebote bei Amazon

SSD-Angebote

Entscheidender BX500

240 GB, interne SSD, 2,5 Zoll, 3D NAND, Silber

für 25,99 statt 38,27 Euro



WD Blue 3D

1 TB, interne SSD, 2,5 Zoll, 3D NAND, schwarz

für 82,37 statt 94,90 Euro



Sandisk Ultra 3D

1 TB, interne SSD, 2,5 Zoll, 3D NAND, schwarz

für 83,99 statt 159,99 euro



Entscheidender MX500

1 TB, interne SSD, 2,5 Zoll, 3D NAND, Silber

für 85,99 statt 113,67 Euro



Sandisk Ultra 3D

4 TB, interne SSD, 2,5 Zoll, 3D NAND, schwarz

für 364,99 statt 499,99 Euro



M.2-SSD-Angebote

Entscheidend P5

1 TB, interne M.2-SSD, NVMe

für 131,99 statt 148,47 Euro



Entscheidend P5

2 TB, interne M.2-SSD, NVMe

für 250,24 statt 336,39 Euro



Weitere Black Friday-Angebote bei Amazon

Ab dem 20. November 2020 bietet der Versandriese Amazon auch die Black Friday-Woche mit vielen tollen Angeboten zu Top-Preisen an. Die Black Friday-Woche endet am 30. November 2020 mit Cyber ​​Monday. Wir halten Sie über die besten Angebote in unserem Artikel auf dem Laufenden:



Black Friday bei Amazon: Hier finden Sie die besten Angebote



