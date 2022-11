Samsung Galaxy Z Fold 4 erhält drittes One UI 5.0 Beta-Update mit Fehlerbehebungen

Letzte Woche veröffentlichte Samsung die Galaxy Z Fold 4 One UI 5.0 zweites Beta-Update. Heute veröffentlichte das Unternehmen die dritte Eine 5.0-Benutzeroberfläche Beta-Update für sein neuestes faltbares Flaggschiff-Smartphone. Bei dieser Rate sieht es so aus, als könnte das Gerät bis Ende dieses Monats das stabile Android 13-Update erhalten.

Der dritte Android 13 Das Beta-Update für das Galaxy Z Fold 4 wurde in Indien veröffentlicht. Es kommt mit dem Ende der Firmware-Version ZVK1 und bring die November 2022 Sicherheitsupdate. Die neue Software konzentriert sich auf Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Dies ist ein 540,09 MB großes Update, daher ziehen Sie es möglicherweise vor, es über ein Wi-Fi-Netzwerk herunterzuladen.

Galaxy Z Fold 4 One UI 5.0 Beta 3-Update: Was ist neu?

Laut Changelog verbessert die neue Software die Akkulaufzeit gegenüber frühere Betas von One UI 5.0. Es behebt auch Probleme mit Abstürzen der Telefonsoftware beim Festlegen von Tastenkombinationen für den Sperrbildschirm und bei Verwendung der Kamera. Einige Benutzer hatten Probleme beim Tippen auf Koreanisch mit einer Bluetooth-Tastatur. Das Telefon funktionierte auch nicht Samsung bezahlen wenn durch eine Geste aktiviert und das Telefon gefaltet wurde. Samsung diese Probleme wurden mit dem neuen Update behoben.

In der vorherigen One UI 5.0-Software-Beta verschwand die Statusleiste manchmal und das Seitenverhältnis des Cover-Bildschirms war manchmal falsch. Die südkoreanische Firma hat all diese Probleme sowie viele andere kleinere Fehler behoben.

Wenn Sie Ihr Galaxy Z Fold 4 beim One UI 5.0-Betaprogramm registriert haben und in Indien leben, können Sie die neue Software jetzt herunterladen, indem Sie auf gehen Einstellungen » Software-Update und tippen Herunterladen und installieren. Das stabile Update wird möglicherweise nach zwei weiteren Beta-Updates für One UI 5.0 veröffentlicht.

Danke für PunktYash!