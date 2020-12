Samsung eröffnet US-Vorbestellungsreservierungen für die Galaxy S21-Serie

In den letzten Wochen haben wir viele Lecks in Bezug auf das Flaggschiff von Samsung der nächsten Generation gesehen. Diese Lecks haben enthüllte so ziemlich alles über kommende Geräte, von ihrem Design bis zu ihren Spezifikationen. Darüber hinaus haben wir auch gesehen Angaben zu den angeblichen Preisen für die Galaxy S21-Serie in Europa. Während Samsung keine der in diesen Lecks offenbarten Informationen bestätigt oder geleugnet hat, hat es versehentlich ergeben, dass es sich um Geräte handelt angekündigt 14. Januar. Während wir noch Wochen von der offiziellen Auftaktveranstaltung entfernt sind, hat das Unternehmen jetzt Vorbestellungen für die Galaxy S21-Serie in den USA eröffnet.

Wie Sie in den beigefügten Screenshots sehen können, können sich Menschen in den USA jetzt anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn Vorbestellungen für die kommende Galaxy S21-Serie online gehen. Wenn Sie ein Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oder Galaxy S21 Ultra so schnell wie möglich in die Hände bekommen möchten, können Sie sich für die Vorbestellungsbenachrichtigung bei anmelden Samsung Shop App. Öffnen Sie dazu die App und klicken Sie auf die Schaltfläche “Jetzt buchen” auf dem neuen Bannerbild. Dadurch werden Sie zu einer Registrierungsseite für Vorbestellungen weitergeleitet, auf der alle Bedingungen des Angebots aufgeführt sind.

Wenn Sie sich für die Vorbestellungsbenachrichtigung anmelden, erhalten Sie sofort Guthaben in Höhe von 60 USD für Zubehör für Ihr neues Gerät der Galaxy S21-Serie. Dies beinhaltet ein zusätzliches Guthaben von 10 USD für diejenigen, die über die App vorbestellen. Sobald Sie auf die Schaltfläche “Reservieren” klicken, erhalten Sie von Samsung eine Benachrichtigung, sobald die Vorbestellungen für die Galaxy S21-Serie online gehen. Es ist erwähnenswert, dass Sie auch mit Ihrem alten Gerät handeln können und einen Rabatt von bis zu 700 USD auf Ihren Kauf erhalten und zusätzliche 5% auf den Kauf mit Samsung-Rabatten sparen können.