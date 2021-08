Salzburg vs Bröndby Quoten, Tipps, Anschauen, Live-Stream: Prognosen zur UEFA Champions League für den 17. August

Der FC Salzburg empfängt am Dienstag Bröndby im Hinspiel der UEFA Champions League-Qualifikation 2021. Es ist das erste Qualifikationsspiel beider Mannschaften in der Champions League in dieser Saison, da sie die ersten Runden aufgrund ihrer jeweiligen Spitzenplätze in Landessaison des letzten Jahres. Am Dienstag findet auch das erste Champions-League-Treffen zwischen dem österreichischen Kraftpaket in Salzburg und dem wiedererstarkten dänischen Klub Bröndby statt. Sehen Sie sich das Spiel auf Paramount + an.

Anstoß für Bröndby gegen Salzburg ist für 15 Uhr ET geplant. Salzburg ist der Favorit der -800-Silberlinie (800 $ riskieren, um 100 $ zu gewinnen) in den neuesten Salzburg-Quoten gegen Bröndby bei Caesars Sportsbook, und das Under-Under liegt bei 2,5 Toren. Das Spiel am Dienstag wird übertragen live auf Paramount + mit ihrem unverzichtbaren Premium-Paket.

So sehen Sie Salzburg gegen Bröndby

Datum: Dienstag, 17. August

Zeit: 15:00 Uhr ET

Champions-League-Wahl für Bröndby gegen Salzburg

Bevor Sie sich in die Champions-League-Qualifikation am Dienstag einloggen, müssen Sie siehe UEFA Champions League-Auswahl von europäischem Fußball-Insider Martin Green. Nachdem er mehrere Jahre in der Sportwettenbranche gearbeitet hatte, wurde Green ein professioneller Sportjournalist und Handicapper und berichtete über das Spiel auf der ganzen Welt. Seitdem sind seine europäischen Fußball-Picks perfekt. Green hat seit der Saison 2017/18 über 36.000 US-Dollar für 100-Dollar-Spieler erwirtschaftet und trifft den Puls des Spiels auf der ganzen Welt.

Für Salzburg gegen Bröndby unterstützt Grün Salzburg, um die Lücke von -1,5 zu -175 zu schließen. Obwohl beide Teams letztes Jahr ihre nationalen Ligen gewonnen haben, war dieses Jahr anders. Salzburg ist ungeschlagen, hat alle vier Spiele in der österreichischen Bundesliga gewonnen und wird daher selbstbewusst in die Champions League einziehen. Unterdessen ist Bröndby in seinen fünf Wettbewerben in diesem Jahr sieglos, schießt die ersten drei und verliert die unteren zwei.

Bröndbys Abwehr, die dem Team in der vergangenen Saison zum ersten dänischen Superliga-Titel seit 16 Jahren verhalf, war das schwächste Glied im Kader. Nachdem Bröndby letztes Jahr in allen Wettbewerben acht Mal zu Null geschossen hatte, sucht er in diesem Jahr immer noch nach seinem ersten.

“Brondby hat diesen Sommer den wichtigen Mittelfeldspieler Jesper Lindström an Eintracht Frankfurt verkauft, während Torhüter Marvin Schwäbe und Verteidiger Anthony Jung ablösefrei sind”, sagte Green gegenüber SportsLine. “Ihre Abgänge haben sich zwar auf den Kader ausgewirkt, aber sie haben die Erwartungen bisher immer noch nicht erfüllt. Sie haben in ihren ersten fünf Spielen der Saison kein einziges Gegentor kassiert, was für dieses Spiel nichts Gutes verheißt.” gegen eine schnelle, dynamische und talentierte Salzburger Mannschaft.”

