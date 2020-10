Ryan Reynolds gibt Stimmzettel für die US-Wahl ab: Endlich abstimmen!

Abstimmungen sind für viele Menschen selbstverständlich und für manche sogar ein Ärgernis. Nicht für den Schauspieler Ryan Reynolds. Der gebürtige Kanadier durfte nun – im Alter von 44 Jahren – zum ersten Mal in seiner Wahlheimat USA seine Stimme abgeben. Ein schöner Moment, den er auch in sozialen Netzwerken festgehalten hat.

Lively hat ein fast identisches Bild gepostet. “Es ging alles so schnell. Wirklich schnell. Er weinte. Ich tat so, als würde ich weinen. Dann rief er alle seine Freunde an”, schrieb die Schauspielerin, die für die erfolgreiche US-Serie “Gossip Girls” berühmt wurde.

240 Millionen Menschen haben zur Abstimmung aufgerufen

Reynolds, der in Vancouver, Kanada, geboren wurde, ist seit 2018 US-amerikanischer Staatsbürger. Der Hollywood-Star (“Ted”, “Deadpool”) fordert seine Fans seit Wochen auf, über Instagram abzustimmen. In einem Video sagte er, dass der Tag, an dem er sich für seine Wahl anmeldete, für ihn genauso wichtig sei wie der Weihnachtstag.