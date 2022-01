Russland und die Ukraine vereinbaren, die Waffenstillstandsgespräche fortzusetzen

„Wir waren uns einig, dass der Waffenstillstand im Donbass ungeachtet verschiedener Diskrepanzen der Minsker Vereinbarungen, die zwischen der Ukraine und den Regionen Donezk und Luhansk bestehen, bedingungslos eingehalten werden muss“, sagte Kozak.

Er fügte hinzu, dass die „Verpflichtung“ zur Umsetzung solcher Vereinbarungen „bei den Streitkräften der Ukraine und den bewaffneten Formationen der (östlichen Separatisten) Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk liegt“.

Der ukrainische Unterhändler Andriy Yermak sagte, alle Parteien seien für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Ukraine sei bereit, rund um die Uhr zu verhandeln, um einen Krieg zu verhindern und die Spannungen an der Grenze zu deeskalieren.

Yermak nannte die Wiederaufnahme der Gespräche im Normandie-Format – die erstmals nach der russischen Invasion auf der Krim im Jahr 2014 stattfanden – ein „sehr positives Signal“ und die erste derartige inhaltliche Einigung seit Ende 2019.

Er nannte die Gespräche „wirklich substanziell, aber keine einfache Diskussion“, und obwohl es immer noch Meinungsverschiedenheiten gab, gab es ein Interesse daran, sie zu lösen.

„Die Arbeit geht weiter und ich kann Ihnen sagen, dass die Ukraine wie üblich bereit ist zu verhandeln, sich rund um die Uhr zu treffen. der Beendigung des Krieges und der Rückgabe unserer Gebiete – und dazu gehört heute auch die Entspannung – die Deeskalation an der ukrainischen Grenze, hat Priorität“, sagte Yermak.

Kozak und Yermak sagten, die Gespräche würden in etwa zwei Wochen in Berlin wieder aufgenommen.

An der ukrainischen Grenze sind bis zu 100.000 russische Truppen stationiert, trotz Warnungen von US-Präsident Joe Biden und europäischen Führern vor schwerwiegenden Folgen, sollte der russische Präsident Wladimir Putin eine Invasion anordnen.

Russland hat wiederholt bestritten, eine Invasion zu planen, hat aber argumentiert, dass die NATO-Unterstützung für die Ukraine – einschließlich erhöhter Waffenlieferungen und militärischer Ausbildung – eine wachsende Bedrohung an seiner Westflanke darstellt.

Als das Normandie-Format am Mittwoch in die USA startete eine schriftliche Antwort geliefert zu Russlands Sorgen über die Ukraine. Putins zentrale Forderung ist, dass die USA und die Nato sich verpflichten, die Ukraine niemals in das 30-köpfige Verteidigungsbündnis aufzunehmen.