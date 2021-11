Robert Heller Nachruf (2021) – Blacksburg, Virginia

Dr. Robert A. Heller

12. Februar 1928 – 3. November 2021

Dr. Robert A. Heller, emeritierter Professor des Virginia Polytechnic Institute und der State University, ist am 3. November 2021 friedlich in Burlington, North Carolina, mit seiner Frau und seinen Söhnen an seiner Seite gestorben. Er war 93 Jahre alt und hat nach seinen eigenen Worten „gemacht, was er im Leben machen wollte“. Robert wurde am 12. Februar 1928 in Budapest, Ungarn, geboren. Robert hatte eine glückliche Kindheit, bis er im Zweiten Weltkrieg gezwungen wurde, sich zu verstecken. Er war ein Holocaust-Überlebender, der in ein schwedisches sicheres Haus gebracht wurde, wo er mutig über 100 junge jüdische Kinder beschützte. Nach dem Krieg emigrierte er mit seiner Familie nach New York, wo er ein neues Leben begann und an der Columbia University in Bauingenieurwesen promovierte. 1954 heiratete er Agnès Sekely, die Liebe seines Lebens, und wurde wenige Jahre später Vater.

Als Bauingenieur interessierte sich Dr. Heller für das elastische Verhalten von Bauwerken, Ermüdung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Bauwerken sowie probabilistische Mechanik. Er ist Co-Autor von „Structure in Architecture“, der in zahlreichen Universitätslehrgängen verwendet und in 10 Sprachen und vier Editionen übersetzt wurde. Er hat 2016 „Salvadori’s Structure in Architecture“ mitgeschrieben, über 100 wissenschaftliche Zeitschriftenartikel verfasst und mit der National Science Foundation zusammengearbeitet, um Lehrfilme zu entwickeln, die jetzt in der Library of Congress sind. 1967 wurde Dr. Heller ordentlicher Professor an der Virginia Tech in Blacksburg, Virginia, wo er 30 Jahre lang lehrte und Professor Emeritus J. Frank Maher wurde. Er war ein Mentor, geliebt von seinen Schülern und respektiert von seinen Kollegen. 1982 erhielt er den Outstanding Educator Award. Dr. Heller war Berater der US Army und Air Force, der schwedischen Regierung und Brown Boveri in Deutschland. Er war Fulbright Fellow an der Technischen Universität in Österreich und Gastprofessor an der Budapester Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität. Dr. Heller wird von Marquis Who’s Who als führend in den Bereichen Ingenieurwesen und Hochschulbildung unterstützt.

Robert genoss Wasserski und Schneeskifahren. Er reiste mit seiner liebenden Frau Agnes in viele Länder, von Russland bis China und in die ganzen Vereinigten Staaten. Robert war ein hingebungsvoller und liebevoller Ehemann, der Agnes oft für seinen Erfolg und das Schreiben seiner Liebesgedichte dankbar war. Er und Agnes teilten die Liebe zur Oper und zur klassischen Musik und unterstützten viele philanthropische Initiativen. Robert war ein wunderbarer und geliebter Vater, der mit seinen Söhnen Skifahren, Camping, Reisen, Bildung, Liebe zur Familie und das Familienerbe teilte. Er war Mentor, Vorbild und Inspiration für viele. Robert war ein sehr bescheidener, bescheidener und selbstloser Mann, der das Leben liebte und die Schwierigkeiten des Lebens minimierte. Er war vielen ein Freund und war sich immer der Bedürfnisse anderer bewusst. Er hatte eine gute Einstellung, gute Laune und einen guten Willen, was sehr berührt und inspiriert hat. Robert war nicht nur ein Gentleman, sondern ein sanfter Mann, der sich um seine Familie, Freunde, Kollegen und Schüler kümmerte und von ihnen geliebt wurde.

Robert war von seinem Vater Jeno vorverstorben; seine Mutter Sari; und seine Schwester Aniko. Er hinterlässt seine Frau Agnès; seine Söhne Tom und Jim (Carol); seine Enkelin Sara; Neffe, Steve Maroti (Michele) und verschiedene Nichten und Neffen.

Am Freitag, den 12. November 2021, findet um 10:30 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der 1860 Brookwood Ave, Burlington, NC (Postanschrift ist 1880 Brookwood) statt. Eine Trauerfeier findet am Freitag um 15 Uhr auf dem Temple Emanuel Cemetery, 2900 Orange Ave, statt. NE, Roanoke, VA 24012. Nicht-Bewohner von Brookwood werden am Tor der Rockwood Avenue untersucht und müssen Masken tragen. Tribute und Beileid online, einsehbar unter mccoyfuneralhome.com. Anstelle von Blumen können auch an den Robert Heller Scholarship Fund, Virginia Tech Department of Biomedical and Mechanical Engineering oder Temple Emanuel, Roanoke, Virginia, gespendet werden. Arrangiert von McCoy Funeral Home, Blacksburg.