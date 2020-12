Qualifikation in Bahrain jetzt live!

18:34 Uhr Out wäre momentan … … Gasly, Leclerc, Vettel, Norris und Giovinazzi. In der Zwischenzeit schob sich Perez mit 53,7 auf Platz 1 – fuhr aber sanft weiter. Die letzten sechs Minuten laufen, es wird eine aufregende Endphase!

6:30 abends Nach den ersten Versuchen … … ist wieder Bottas vorne. Er fährt einen 53.8 auf Medium. Russell ist fast zur gleichen Zeit auf P2, gefolgt von Verstappen – ebenfalls beide auf Medium. Die beiden Ferrari-Fahrer versuchen auch, auf Medium durchzukommen. Das könnte aber eng werden …

18:23 Uhr Q2: Konzentrieren Sie sich auf Reifen Wie immer starten die Top 10 morgen mit den Reifen, mit denen sie sich jetzt im zweiten Quartal qualifizieren. In der vergangenen Woche haben sich alle auf das Medium verlassen. Werden wir es heute wieder sehen oder wird das eine oder andere diesmal weich?

18:21 Uhr Spazieren Sie und Albon durch P14 und P15 für die beiden, das hätte anders ausfallen können … Giovinazzi ist der einzige der “schlechtesten 6”, der den Sprung in das zweite Quartal geschafft hat, die anderen fünf sind wie erwartet ausgefallen. Fittipaldi fehlt auf P19 eine halbe Sekunde, Aitken hat es viel besser gemacht. Er ist nur eine Zehntelsekunde von seinem Teamkollegen vermisst und hat sogar einen ehemaligen Weltmeister mit Räikkönen geschlagen!

18:18 Uhr Arbeitsende im ersten Quartal! Das war’s, die beste Zeit geht mit 53,9 nach Bottas, vor Verstappen und Russell. Am Ende waren die beiden Mercedes-Fahrer noch weich unterwegs. Das erwartete Chaos im ersten Quartal kam nicht zustande. Heraus sind Magnussen, Latifi, Aitken, Räikkönen und Fittipaldi. READ FC Bayern: Jerome Boateng im CL-Finale verletzt! Jetzt ist die Diagnose da

18:14 Uhr Aitken in Bewegung Norris hat sich wie erwartet verbessert, aber es gibt eine Überraschung auf der Rückseite. Aitken ist derzeit auf P15 und würde im zweiten Quartal sein! Heraus wären die Teamkollegen Latifi, Gasly, Räikkönen, Giovinazzi und Fittipaldi. Unter normalen Umständen sollte sich zumindest Gasly verbessern können, aber für Aitken wäre es natürlich ein Erfolg, seinen Teamkollegen zu schlagen. Die letzten Minuten laufen.

18:10 Uhr Out wäre momentan … … Giovinazzi, Aitken, Latifi, Fittipaldi und Norris. Die Zeit des McLaren-Fahrers wurde abgesagt, weil er in Kurve 8 die Streckenbeschränkungen missachtet hatte. Also muss er sie erneut nachschlagen. Verstappen fährt auf weichen Reifen mit einem 54,0 auf P1.

18:08 Uhr Perez Front Nach den ersten Versuchen führt der Mexikaner vor Bottas, Stroll und Russell. Wir sehen jedoch unterschiedliche Reifenstrategien. Die Rennpunkte waren auf den weichen Reifen, die Mercedes-Fahrer auf mittel. Wir haben noch keine Zeit von Red Bull gesehen, aber die beiden Fahrer sind jetzt auf der Strecke. Die letzten zehn Minuten laufen bereits.

18 Uhr In Q1 … … den üblichen Verdächtigen droht der Ruhestand. Also Alfa Romeo, Haas und Williams. Aber vielleicht werden wir eine Überraschung bekommen und einer der größeren Namen wird eliminiert. Der Motorwechsel für Sebastian Vettel wurde übrigens planmäßig abgeschlossen, er kann nun ins erste Quartal fahren.

17:54 Uhr Öffnen Sie jetzt den Sitzungsticker Das vorletzte Qualifying der Saison 2020 steht vor der Tür! Daher folgt an dieser Stelle der obligatorische Hinweis, um gleichzeitig unseren Sitzungsticker mit Christian Nimmervoll zu öffnen. Dort finden Sie die vollständige Abdeckung des Qualifyings, hier konzentrieren wir uns wie immer auf die wichtigsten Informationen, Bilder und Aussagen. READ FC Bayern München: Düren-Kicker will Thomas Müller nicht um ein Trikot bitten - dann wird er frech

17:41 Uhr Für Grosjean war es so eng Dieses Bild zeigt gut, warum Romain Grosjean nach seinem Unfall am vergangenen Sonntag nicht direkt aus dem Auto gestiegen ist. Er musste sich durch eine enge Öffnung zwischen dem Heiligenschein und der Leitplanke quetschen. Hier spricht er darüber, was er in diesen Momenten dachte. Hoffen wir, dass es an diesem Wochenende keine schwereren Unfälle mehr gibt.

17:30 Uhr Was ist für Ferrari drin? Hier ist wieder der (Halb-) Dreher von Leclerc von FT3 im Video. Er und Vettel beendeten das letzte Training in P13 und P15, und in der vergangenen Woche war das Qualifying für beide Ferrari-Fahrer im zweiten Quartal beendet. Das gibt nicht viel Hoffnung dafür. Darüber hinaus sagen einige, dass das neue Layout in Bahrain etwas an Monza erinnert. Und selbst dort hat es dieses Jahr kein Ferrari ins dritte Quartal geschafft …

17:00 Uhr Perez und Marko unterhalten sich Die französischen Kollegen von ‘Canal +’ haben gesehen, dass Sergio Perez und Helmut Marko heute im Fahrerlager gesprochen haben. Es ist an sich keine große Sache, die Leute reden einfach miteinander. Trotzdem hätten wir gerne eine kleine Maus gespielt, denn das Gespräch könnte über das Red Bull Cockpit 2021 geführt haben, auf das Perez noch hofft. Wir erwarten diesbezüglich erst nach Abu Dhabi Neuigkeiten. READ "Das könnte ein Problem für die Bayern sein"

16:47 Uhr Verstappen Favorit? Der Turner des Holländers ist hier wieder im Video. Trotzdem hatte er die beste Zeit in FT3. Bedeutet das, dass er automatisch der Favorit für die Pole Position ist? Nein, denn in der vergangenen Woche war Verstappen auch in FT3 vorne, qualifizierte sich dann aber in P3 hinter beiden Mercedes-Fahrern. Also ist alles um 18 Uhr geöffnet!