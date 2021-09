PS5-exklusives Marvel-Multiplayer-Spiel angeblich in Entwicklung

Ein Multiplayer-Marvel-Titel soll exklusiv für die PS5.

Im XboxEra-Podcast sagte Co-Moderator Nick Baker, dass “Sony sich Marvel ansieht”, und sagte: “Sony dreht sich eindeutig nur um Marvel und Disney dreht sich eindeutig um Sony.” Dies sind schlechte Nachrichten für Xbox-Fans, da Baker ihnen sagt, sie sollen “Marvel und Xbox aus dem Kopf bekommen”, aber es sieht so aus, als ob Sony-Fans auf dem Weg sind, sich ein weiteres Comic-Spiel zu besorgen.

Baker behauptet: “Mir wurde gesagt, dass es eine […] Ein Multiplayer-Marvel-Spiel, das angeblich in Arbeit ist, wird wahrscheinlich exklusiv für PS5 sein.

Das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie sich das Studio gegenüber Marvel eindeutig bewiesen hat, mit Marvels Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales ebnen den Weg für Marvels Spider-Man 2 und Marvels Wolverine . Allerdings arbeitet Insomniac bereits öffentlich an zwei Spielen, und auch ein Ratchet & Clank-Projekt kommt nicht in Frage, was ein weiteres vollständiges Projekt zu einem schwierigen Unterfangen macht.

Es ist natürlich nicht nur Insomniac, die Marvel-Spiele macht. Marvel’s Avengers, entwickelt von Crystal Dynamics, veröffentlicht auf allen wichtigen Plattformen und Marvels Mitternachtssonnen , von Firaxis, wird im März 2022 nachziehen. Angesichts des jüngsten Erfolgs von Marvel mit den Singleplayer-Titeln von Sony ist es jedoch keine Überraschung, dass ein Multiplayer-Ansatz in Sicht ist. Das heißt, während Baker die Erweiterung der Geisterinsel Tsushima Iki Vor dem Director’s Cut lohnt es sich, dieses Leak mit einer guten Prise Salz zu nehmen – ohne ein Wort von Sony, Marvel oder einem verbundenen Studio können sich selbst die derzeit genauen Aufnahmen hinter den Kulissen ändern. .

