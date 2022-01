PS VR2 neben Horizon: Call of the Mountain angekündigt

PSVR2 für PS5 wurde zusammen mit einem exklusiven Spiel im Horizon Zero Dawn-Universum offiziell enthüllt.

Das „Virtual-Reality-System der nächsten Generation für die PS5-Konsole“ wurde heute während einer Live-Übertragung auf der CES-Hardware-Ausstellung enthüllt. In einer Begleitung Blogeintrag, Senior Vice President of Platform Experience, Hideaki Nishino, gab weitere Informationen über das System, seinen Controller und seine Spiele.

Nishino beschreibt den PSVR2 als „ein echtes Erlebnis der nächsten Generation“ und beschreibt 4K-HDR-OLED-Displays mit einem 110-Grad-Sichtfeld, die eine Auflösung von 2000 x 2040 für jedes Auge und Bildraten von bis zu 120 Hz bieten -Outside-Tracking“, so dass es Sie und Ihren Controller über integrierte Kameras verfolgen kann, sodass keine externe Kamera erforderlich ist.

Um Ihre Immersion weiter zu steigern, verwendet der PSVR2 neben dem Headset-Feedback auch Eye-Tracking. Ähnlich wie beim haptischen Feedback in den DualSense-Controllern der PS5 hilft ein Motor, bestimmte Gefühle zu intensivieren, wie sich Objekte in der Nähe Ihres Kopfes oder das Anstoßen eines beschleunigenden Fahrzeugs. Apropos Controller: Die PSVR2-Sense-Controller werden Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger ausleihen, um die Art und Weise, wie Spieler mit Spielen interagieren, zu verbessern.

Und wenn es um Spiele geht, startet Sony stark. Die Ankündigung von heute Morgen enthüllte auch Horizon: Call of the Mountain, das neben den kürzlich erworbenen Firesprite Games von Guerilla Games, dem Entwickler von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West, entwickelt wird. Speziell für PSVR2 entwickelt – trotz Gerüchte über den Wunsch nach „hybriden“ Spielen – Es soll den Spielern ermöglichen, „weiter in der Welt von Horizon“ zu gehen. Ein kurzer Clip am Ende der Präsentation zeigte einen Tallneck, der durch einen üppigen Wald spaziert, einen männlichen NPC und eine weibliche Figur – die nicht wie Aloy aussieht – knapp verfehlt, die einen Fluss entlangfährt.

Sony hat kein Veröffentlichungsdatum für PSVR2 bekannt gegeben, aber der Blog-Beitrag enthält eine vollständige Liste der Spezifikationen. Gerüchte von gestern deuteten jedoch darauf hin PSVR2-Headsets könnten bald in Massenproduktion gehen, nach Informationen des Hardware-Herstellers Goertek.

