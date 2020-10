Pietro Lombardi spricht über Beziehungsprobleme mit seiner Laura

Aktualisiert am 22. Oktober 2020, 7:26 Uhr

Noch vor wenigen Wochen überraschte Pietro Lombardi seine Fans mit den Neuigkeiten über seinen neuen geliebten Menschen, und das Paar war wieder still. Verdächtig leise – finde zumindest viele Fans des Sängers. Grund genug für Lombardi, auf Instagram ein Update über Liebessachen zu geben.

Es knackt an Pietro Lombardi und seine Laura Maria? Nachdem das Paar seine Beziehung erst vor einigen Wochen veröffentlicht hat, ist es jetzt überraschend ruhig um die Lovebirds, die sonst so Social-Media-versiert sind. Pietro Lombardi verrät jetzt Instagramwie seine Beziehung wirklich ist.

Pietro Lombardi: “Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Phase”

In einem Video in seiner Instagram-Geschichte spricht Pietro Lombardi seine Fans an, sein “Team Lombardi”. Und kündigt sofort an, dass ein “emotionaleres Video” folgen wird. Der Grund: Mit seiner Laura steht Maria gerade nicht alles zum Besten.

“Laura und ich haben nur einen etwas schwierige Phase“, erklärt der Sänger weiter. Er ist kein perfekter Mensch, sondern ein Chaosmensch – und das ist für Laura nicht immer einfach, fährt Lombardi mit einem Lächeln fort. Der Grund für den aktuellen Stress ist offensichtlich nicht.

Stattdessen scheint es öffentliche Aufmerksamkeit für die Beziehung von den beiden als Auslöser für die aktuellen Schwierigkeiten. Die Entscheidung, ihre Beziehung öffentlich zu machen, ist “viel” für Laura, erklärt Pietro Lombardi seinen Fans.

Pietro Lombardi: “Wir sind nicht getrennt”

“Ich meinerseits werde gib alles für diese Beziehung“, Klärt Lombardi weiter. Immerhin ist Laura die erste Frau, mit der er seit der Scheidung von Sarah Lombardi” sein Herz gegeben “hat. Dafür muss man kämpfen.

Abschließend betont Pietro Lombardi, dass es tatsächlich noch eine Beziehung gibt, für die man kämpfen muss: “Wir sind nicht getrennt. ”

