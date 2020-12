PayPal: Hammerpreisziel und „Top Pick“ im Zahlungssektor – Aktie auf Allzeithoch

Die Aktie von Paypal hat sich in diesem Jahr hervorragend entwickelt und sich dabei mehr als verdoppelt. Allein am Montag wird der Preis um mehr als vier Prozent steigen und ein neues Rekordhoch erreichen. Der ISI-Analyst David Togut von Evercore ist wahrscheinlich nicht ganz unschuldig.

In einer kürzlich durchgeführten Studie zum Zahlungssektor wählte er PayPal als Branchenfavorit für 2021. Es versteht sich von selbst, dass er bei dieser Gelegenheit sein „Outperform“ -Rating für die Aktie bestätigte. Aber mit seinem neuen Kursziel von 312 Dollar setzt er ein großes Ausrufezeichen hinter seine Entscheidung „Top Pick“.

Selbst nach den aktuellen Höchstständen entspricht dies einem weiteren Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Niemand sonst ist so bullisch Bloomberg befragte Analysten. Bisher galt Dan Dolev von Mizuho Securities als der größte PayPal-Bulle mit einem fairen Wert von 290 USD.

Gute Aussichten auch für 2021

Togut begründet seinen Optimismus wie folgt: PayPal hat insbesondere von dem veränderten Einkaufs- und Zahlungsverhalten während der Koronapandemie profitiert – und wird dies auch in naher Zukunft tun. Darüber hinaus könnten potenzielle Marktanteilsgewinne in neuen Bereichen die Auswirkungen des auslaufenden Zahlungsabkommens mit eBay abschwächen, so der Evercore-Experte.

Insbesondere verweist er auf die Einführung einer Kryptofunktion, die den Handel mit Bitcoin & Co innerhalb der PayPal-App ermöglicht und im kommenden Jahr international erweitert und eingeführt werden soll. Darüber hinaus ermöglicht die kürzlich eingeführte Einführung von QR-Code-Scan-Zahlungen Kunden, im stationären Einzelhandel, einschließlich großer Einzelhandelsketten, mit PayPal zu bezahlen.