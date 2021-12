Brilliant Diamond / Shining Pearl hat die meisten Zuschauer in der ersten Woche auf Twitch als jedes andere Pokemon-Spiel

Zu sagen, dass Pokémon ein beliebtes Franchise ist, unterschätzt in der Tat die Größe der Serie. Zu wissen, dass Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl gut abgeschnitten haben, ist also keine schockierende Nachricht. Es ist jedoch immer noch beeindruckend zu erfahren, wie gut ein Pokémon auf Streaming-Plattformen, einschließlich Twitch, abschneidet.

Spielansicht hat die Gesamtzahl der angesehenen Stunden für alle aktuellen Pokemon-Spiele auf Twitch während der Startwoche jedes Spiels zusammengestellt, einschließlich des kürzlich veröffentlichten Brilliant Diamond und Shining Pearl. Beide Spiele sind Remakes der vierten Generation von Pokémon-Spielen, die einfach als Diamond und Pearl bekannt sind. Basierend auf von Gamesight zusammengestellten Daten haben Brilliant Diamond und Shining Pearl in der ersten Woche 18,4 Millionen Stunden geschaut.

Brilliant Diamond und Shining Pearl haben in der Twitch-Startwoche insgesamt eine Million Stunden mehr als Sword and Shield. Brilliant Diamond und Shining Pearl erreichten durchschnittlich über 99.000 Zuschauer mit einem Höchststand von 252.000 Zuschauern, und die Spiele wurden in der ersten Woche über 388.000 Stunden ausgestrahlt.

Pokémon-Spiele werden immer beliebter zum Streamen, wobei jede große Veröffentlichung auf allen Streaming-Plattformen Fortschritte macht. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel besser Brilliant Diamond und Shining Pearl im Vergleich zu ihrem jüngsten Vorgänger abgeschnitten haben, was möglicherweise zeigt, wie beliebt die vierte Generation von Pokémon-Spielen ist. Beide Spiele haben bereits die größte Einführungsverkäufe für die Nintendo Switch in Japan.