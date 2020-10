PayPal geht Bitcoin: “Wichtigste Neuigkeit des Jahres” – neue Höchststände in greifbarer Nähe!

Anfang der Woche legte Bitcoin wieder einen Vorwärtsgang ein. Auf 24-Stunden-Basis handelt es sich am Mittwochnachmittag um rund fünf Prozent und steht daher kurz vor dem Sprung über das 52-Wochen-Hoch von 12.359 USD Mitte April. Die Chart-technisch wichtige Marke von 12.500 US-Dollar rückt ebenfalls immer näher.

PayPal sorgt für einen echten Knall. Der Online-Zahlungsdienst hat angekündigt, künftig auch Zahlungen mit ausgewählten Kryptowährungen über seine Plattform zu ermöglichen – darunter natürlich Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin.

Darüber hinaus sollten Benutzer in der Lage sein, Bitcoins über die PayPal-Apps zu handeln und zu speichern. Zu diesem Zweck arbeitet die Zahlungsgruppe mit der Kryptofirma Paxos zusammen und hat bei den US-Behörden eine Lizenz – die sogenannte BitLicense – beantragt.

Die Kryptoindustrie ist begeistert

Die Nachricht traf die Kryptoindustrie am Mittwoch wie eine Bombe. Selbst Krypto-Insider Mike Novogratz kann seine Begeisterung kaum verbergen: “Diese PayPal-Nachrichten sind die wichtigsten Nachrichten des Jahres für den Krypto-Markt”, schreibt er auf Twitter. Banken müssten nun auch Krypto-Angebote entwickeln. „Wir haben den Rubikon überquert, Leute. Aufregender Tag.”

Diese PayPal-Nachricht ist die größte Nachricht des Jahres in Krypto. Alle Banken werden nun in einem Wettlauf um die Kryptowartung sein. Wir haben die Rubicon-Leute überquert. Aufregender Tag. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/hXpiJEDOb3 – Mike Novogratz (@novogratz) 21. Oktober 2020

Mit rund 346 Millionen aktiven Nutzern und einem Transaktionsvolumen von 222 Milliarden US-Dollar ist PayPal einer der weltweit größten Zahlungsanbieter – und mit dieser Marktmacht könnte es eine starke Bewegung bei Bitcoin sicherstellen. Das zeigt, dass solche Angebote sehr beliebt sind Großer Erfolg des Bitcoin-Angebots des Rivalen Square.

Bitcoin

(ISIN: CRYPT0000BTC)

Klare Kaufempfehlungen

Bitcoin reagierte auf den Bericht mit einem Plus von rund fünf Prozent und strebt damit das Jahreshoch und die technisch wichtige Marke von 12.500 Dollar an. Spekulative Anleger können weiterhin ihren Fuß in die Tür setzen und auf Folgegewinne setzen.

Der PayPal-Anteil ist um rund vier Prozent gestiegen und steht sogar vor einem neuen Allzeithoch. Investierte Investoren lassen die Gewinne laufen. Neuankömmlinge können zugreifen, wenn sie schwach sind.