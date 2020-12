Palina mit einer hässlichen Aussage über die Zeit mit Joko und Klaas

Bild: www.imago-images.de / Eventfoto54

Palina Rojinski in der Rolle neben Joko und Klaas: “Irgendwann fühlte ich mich unwohl.”

Am vergangenen Samstag einigte sich die schwarz-rote Koalition auf eine obligatorische Frauenquote für Unternehmensvorstände. Für Teile der Opposition geht das nicht weit genug. Andere sehen darin einen wichtigen ersten Schritt zur Gleichberechtigung von Frauen in Führungspositionen.

Parallel zur Diskussion über die Frauenquote veröffentlichte das “Heck” eine Porträtserie erfolgreicher Frauen, die von sich selbst sagen: “Ich bin eine Quotenfrau”. Ziel ist es, das Stigma aus dem Begriff zu entfernen.

Palina: “Ich habe mich in der Sidekick-Rolle unwohl gefühlt.”

Eine der 40 Frauen, die es sindStern“Zu diesem Thema kommentiert die Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski. Auf die Frage, ob sie sich als Quotenfrau bezeichnet, sagt sie: “Ich sehe mich in erster Linie als Frau und ich finde es schade, dass wir offensichtlich die zusätzliche Quote in unserer Gesellschaft brauchen.”

Trotzdem glaubt sie, dass ihre frühen Tage in der TV-Branche etwas mit ihrem Geschlecht zu tun hatten. Sie beschreibt ihren Einstieg bei MTV mit Joko und Klaas wie folgt:

“Als ich Anfang zwanzig war, wurde ich als Kumpel bei MTV für eine Show mit Joko und Klaas besetzt. Es war definitiv eine der Überlegungen der Redakteure, diese Rolle mit einer Frau zu besetzen. Die beiden Jungen waren seit Jahren dort und ich hatte großes Glück, dass sie das Handwerk des Fernsehens gelernt haben. “

Zuerst war sie sehr aufgeregt. Aber sie erkannte schließlich, “dass ich mich irgendwann mit dieser Sidekick-Rolle unwohl fühlte”.

“Es war wichtig zu lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen”

Während dieser Zeit hatte sie den Eindruck, dass ihr Potenzial nicht erkannt wurde, sagt Palina. Nach einer Weile fühlte sie sich sicher und fragte den Hauptredakteur, ob sie ihren eigenen Bereich übernehmen könne, was schließlich funktionierte. Sie glaubt, dass ihr dieses Angebot nicht von sich aus gemacht worden wäre.

“Es war meine bewusste Entscheidung, um etwas zu bitten. Es war wichtig zu lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und von sich aus ein Gespräch zu initiieren. Sie können es kaum erwarten, dass jemand danach fragt.”

Bild: BREUEL-BILD / BREUEL-BILD / Juri Reetz

Leider sind junge Frauen immer noch so beeinflusst, “dass es für ein Mädchen nicht angemessen ist, zu viel zu fragen”. Das ist arrogant, anmaßend, unangenehm. Stattdessen sollten Frauen ehrgeizig bleiben und Solidarität miteinander zeigen. Das ist wichtig, betont Palina.

Palina verrät auch, wer ihre Vorbilder sind: Iris Berben, Senta Berger, Miley Cyrus, Taylor Swift und Marilyn Monroe. Ihre Argumentation: “Sie alle haben gemeinsam, dass sie mutig sind oder waren. Weil sie irgendwann wussten, wer sie wirklich sind.”

“Ich bin eine Quotenfrau”: Die “strenge” Serie über erfolgreiche Frauen: Video: YouTube / Heck

(lau)