Österreichischer MotoGP Grand Prix: “schrecklicher” Crash schockiert die Fans

Atemloser Unfall in der Moto2.

Der Radfahrer Syahrin fuhr mit dem auf der Strecke liegenden Bastianini-Motorrad mit Vollgas.

Noch nie eine Radtour so hoch in der Luft gesehen.

Zum Glück war Bastianini bereits geflohen.

Syahrin flog geradeaus, ist aber anscheinend auf wundersame Weise bei Bewusstsein https://t.co/TvWyewqOTT

– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16. August 2020