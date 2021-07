Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao ist bereit für die Jury der Filmfestspiele von Venedig

Die mehrfach mit einem Oscar ausgezeichnete chinesische Regisseurin Chloe Zhao, deren “Nomadland” letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere hatte, wird voraussichtlich als Mitglied der Hauptjury des kommenden Festivals, der vier Frauen und drei Männer angehören, ans Lido zurückkehren.

Wie bereits angekündigt, wird “Parasite”-Regisseur Bong Joon Ho, ein weiterer jüngster mehrfacher Oscar-Preisträger, den Vorsitz der Jury für die nächste Ausgabe der Veranstaltung übernehmen.

Sie werden an der Seite der französischen Schauspielerin Virginie Efira, die kürzlich in “von Paul Verhoeven”Benedetta“; die Britin Cynthia Erivo, die Aretha Franklin in der dritten Staffel der „Genius“-Serie von National Geographic spielt; und die kanadische Schauspielerin und Produzentin Sarah Gadon, die 2011 mit ihrer Rolle in „A Dangerous Method“ von David Cronenberg in Venedig für Furore sorgte und neuerdings in „A Dangerous Method“ von Xavier Dolan.Der Tod und das Leben von John F. Donovan.

Der italienische Regisseur Saverio Costanzo (“My Shining Friend”) und der rumänische Regisseur Alexander Nanau, dessen Oscar-nominierter Dokumentarfilm “Collective” 2019 in Venedig Premiere hatte, komplettieren die Jury, die den Goldenen Löwen überreicht.

Am Mittwoch gaben die Organisatoren des Venedig-Festivals außerdem bekannt, dass die bosnische Filmemacherin Jasmila Žbanić („Quo Vadis, Aida?“) den Vorsitz der Jury der Sektion Orizzonti (Horizons) übernehmen wird, die sich eher avantgardistischen Werken widmet.

Zur fünfköpfigen Horizons-Jury gehört auch die norwegische Regisseurin Mona Fastvold, deren „The World to Come“ im vergangenen Jahr von Venedig aus gestartet wurde; Iranischer Regisseur Shahram Mokri, darunter “Fish/Cat” gewann 2013 den Orizzonti-Sonderpreis für innovative Inhalte; italienische Schriftstellerin Nadia Terranova und Josh Siegel wer ist der Kurator der Filmabteilung des MoMA in New York.

Die Mitglieder der Jury des Venedig-Preises „Luigi De Laurentiis“ für einen ersten Film – Löwe der Zukunft sind schließlich: der in Großbritannien ansässige italienische Produzent und Regisseur Uberto Pasolini („The Full Monty“), der die Präsident. ; österreichischer Filmkritiker, Universitätsdirektor und Festivalbesucher Martin Schweighofer; und die argentinische bildende Künstlerin und Regisseurin Amalia Ulman, deren Spielfilmdebüt “El Planeta” Anfang dieses Jahres von Sundance gestartet wurde.

Sie werden einen Geldpreis von 100.000 US-Dollar des italienischen Filmauro vergeben, der zu gleichen Teilen zwischen dem Regisseur und dem Produzenten des besten Erstlingswerkes in allen Sektionen des Festivals aufgeteilt wird.

Die 78. Ausgabe von Venedig findet vom 1. bis 11. September statt. Das Line-Up wird am 26. Juli bekannt gegeben.